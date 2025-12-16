مبادله ۶ زندانی میان ایران و ترکمنستان

جلالیان اظهار داشت: با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امورخارجه و قوه‌قضاییه شاهد افزایش چشمگیر انتقال ایرانیان محبوس در کشورهای طرف معاهده به ایران هستیم، این تلاش‌ها که بخشی از اقدامات حقوق بشری و انسان‌دوستانه کشورمان می‌باشد تا انتقال همه این افراد ادامه خواهد داشت.

وی مجددا به هموطنان توصیه‌ کرد برای پیشگیری از درگیر شدن در نظام قضایی سایر کشورها، از همراه داشتن داروی آرامبخش، مسکن، سرماخوردگی و انواع قرص‌های ممنوعه و روانگردان‌ها و هم‌چنین موادمخد بخصوص در سفرهای برون‌مرزی پرهیز کنند.