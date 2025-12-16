مبادله ۶ زندانی میان ایران و ترکمنستان
۶ محکوم ایرانی و ترکمنستانی امروز پس از طی تشریفات قانونی بین مقامات ۲ کشور مبادله شدند.
به گزارش ایلنا، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با اعلام این خبر افزود: اهتمام و پیگیری وزارتخانههای دادگستری و امورخارجه و همکاری دادگستری کل استان خراسان رضوی منجر به انتقال ۴ نفر از ایرانیان محبوس در ترکمنستان به کشورمان شد. همچنین دو تبعه ترکمنستانی که در کشورمان دوران محکومیت خود را سپری میکردند به این کشور منتقل شدند.
جلالیان اظهار داشت: با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امورخارجه و قوهقضاییه شاهد افزایش چشمگیر انتقال ایرانیان محبوس در کشورهای طرف معاهده به ایران هستیم، این تلاشها که بخشی از اقدامات حقوق بشری و انساندوستانه کشورمان میباشد تا انتقال همه این افراد ادامه خواهد داشت.
وی مجددا به هموطنان توصیه کرد برای پیشگیری از درگیر شدن در نظام قضایی سایر کشورها، از همراه داشتن داروی آرامبخش، مسکن، سرماخوردگی و انواع قرصهای ممنوعه و روانگردانها و همچنین موادمخد بخصوص در سفرهای برونمرزی پرهیز کنند.