مهدینژاد نوری:
باید وارد عرصههای ناشناخته در فناوری شویم
معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستادکل نیروهای مسلح با تأکید بر لزوم ورود به عرصههای ناشناخته در فناوری گفت: با بررسی دستاوردهای سایر کشورها، میتوان دادههای فناورانه را احصا کرد.
به گزارش ایلنا، سردار «محمد مهدینژاد نوری» در پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی باقرالعلوم که صبح امروز (سهشنبه) در دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه بقیةالله (عج) جزء دانشگاههای برتر علوم پزشکی کشور است.
وی با اشاره به اهمیت فناوریهای اصلی در حوزه پزشکی و لزوم پیشرفت هرچه بیشتر دانشگاهها از جمله دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج)، افزود: از این دانشگاه انتظار میرود که در زمینه پزشکی و سلامت، قطب تولید علم باشد.
معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه ابزارهای جدید در علوم نوین پزشکی حائز اهمیت است، عنوان کرد: امید است که فناوریهای بنیادین در آینده با هم همگرا شوند و پزشکی را بهصورت بنیادین متحول کنند.
وی با تأکید بر لزوم تقدمیافتن «پیشگیری» بر «درمان»، این روند را حائز اهمیت دانست و بیان کرد: باید تلاش کنیم تا قبل از استفاده از دارو، با پیشگیری، بیماریها را علاج کنیم.
سردار مهدینژاد نوری با اشاره به اهمیت تحول در تشخیص بیماریها، اظهار داشت: در سالهای آینده ممکن است که تشخیص ماشینی، دقیقتر از تشخیص انسانی باشد.
معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح افزود: هوش مصنوعی، زیستفناوری، نانوفناوری، کوانتوم، حسگری، اینترنت اشیا و ... از جمله عرصههای فناوری پزشکی هستند.
وی با اشاره به اهمیت تشخیص بیماریها و استفاده از فناوریها در علوم پزشکی، عنوانکرد: هوش مصنوعی در رأس فناوریهاست و فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مهمترین فناوریها در صنعت پزشکی است.
سردار مهدینژاد نوری در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه باید وارد عرصههای ناشناخته در فناوری بشویم، خاطرنشان کرد: میتوانیم با استفاده از فناوری و بررسی دستاوردهای سایر کشورها دادههای فناورانه را احصا کنیم.