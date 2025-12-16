به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن علوم سیاسی ایران، «نوزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران» با همکاری دانشگاه خوارزمی، روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار خواهد شد. محور اصلی این دوره از همایش، تحلیل رویداد «جنگ دوازده روزه» با تمرکز بر مسائل و دشواره‌های حکمرانی در ایران است.

غلامرضا کریمی، دبیر علمی همایش، با تأکید بر ضرورت بررسی عمیق این واقعه در فضای دانشگاهی اظهار داشت: جنگ دوازده روزه، به رغم کوتاه بودن، ابعاد و زوایای پنهان و پیچیده‌ای دارد که تنها در محیط‌های آکادمیک و علمی می‌توان درباره آن به روایت‌سازی دقیق و منصفانه و عبور از روایت‌های تک‌بعدی دست یافت. وی افزود: این رویداد، آزمونی جدی برای کارآمدی سیستم حکمرانی، مدیریت بحران و تاب‌آوری ملی بود.

استاد دانشگاه خوارزمی افزود: در این همایش، مسائل کلیدی از جمله مسئله غافلگیری راهبردی، مدیریت میدانی و تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری، و همچنین تبعات جنگ در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و روانی مورد بحث قرار خواهد گرفت. هدف ما خلق فضایی برای نقد سازنده و ارائه تحلیل‌های چندلایه، به دور از کلیشه‌های رسانه‌ای است.

دبیر علمی همایش خاطرنشان کرد: بررسی پیوند این جنگ با پرونده هسته‌ای، نقش رسانه‌ها و عملیات روانی، تأثیر فناوری‌های نوین و همچنین پیامدهای آن بر نظم منطقه‌ای و آینده‌نگاری امنیت ملی، از جمله موضوعاتی است که در محورهای ده‌گانه همایش به آن پرداخته می‌شود.

بر اساس این گزارش، محورهای اصلی همایش عبارتند از:

۱- تحلیل تاریخی و زمینه‌های شکل‌گیری جنگ دوازده روزه

۲- ماهیت و روند تحول جنگ دوازده روزه

۳- حکمرانی و سیاستگذاری در پرتو جنگ دوازده روزه

۴- ابعاد نظامی، اطلاعاتی و امنیتی جنگ دوازده روزه

۵- پیوندهای الگویی و راهبردی با پرونده هسته‌ای

۶- روایت‌سازی، بازنمایی و جنگ رسانه‌ای در جنگ دوازده روزه

۷- جامعه‌شناسی سیاسی جنگ دوازده روزه

۸- پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جنگ دوازده روزه

۹- فناوری‌های نوظهور و جنگ دوازده روزه

۱۰- جنگ دوازده روزه و چشم‌انداز آینده

کریمی با اشاره به مهلت ارسال مقالات گفت: علاقه‌مندان تا ساعت ۱۲ شب ۲۵ آذر ۱۴۰۴ فرصت دارند چکیده مقالات خود را منحصراً از طریق سامانه رسمی همایش ارسال نمایند. مقالات برگزیده علاوه بر ارائه در همایش، در مجلات معتبر علمی-پژوهشی مرتبط نیز امکان انتشار خواهند داشت.

این همایش با حضور اساتید، پژوهشگران، مقامات ارشد و کارشناسان حوزه‌های سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای برگزار خواهد شد.

