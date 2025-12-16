دولت اتباع خارجی مجاز را ملزم به پوشش بیمه پایه کرد

به گزارش ایلنا، تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ هیئت وزیران در خصوص «الزام اتباع خارجی مجاز مقیم در کشور نسبت به دارا بودن پوشش بیمه پایه سلامت در سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» با شماره ۱۵۹۹۰۲ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

متن مصوبه را در فایل زیر بخوانید.