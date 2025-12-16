دولت اتباع خارجی مجاز را ملزم به پوشش بیمه پایه کرد
تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص «الزام اتباع خارجی مجاز مقیم در کشور نسبت به دارا بودن پوشش بیمه پایه» ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ هیئت وزیران در خصوص «الزام اتباع خارجی مجاز مقیم در کشور نسبت به دارا بودن پوشش بیمه پایه سلامت در سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» با شماره ۱۵۹۹۰۲ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
متن مصوبه را در فایل زیر بخوانید.