سوال خبرنگار ایلنا با کپسول اکسیژن از سخنگوی دولت درباره آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در پاسخ به سوال این خبرنگار درباره این که استان مرکزی بخصوص شهر اراک یکی از آلوده‌ترین شهرهای ایران است و آلودگی گریبان تمام این استان را گرفته است و شاهد زنده این آلودگی افرادی هستند که با سرطان ریه دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت قرار است چه اقدامی در رفع آلودگی شهر اراک انجام دهد و چه تضمینی وجود دارد در آینده پالایشگاه این شهر دست از سوزندان مازوت کم سولفور بردارد و رویه گذشته را در پیش بگیرد، گفت: واقعیت آن است که موضوع آلودگی هوا از جمله مسائلی است که پیش‌تر نیز به آن اشاره کردم و در زمره چهارده اولویت اصلی وزارت بهداشت و درمان قرار دارد. با توجه به حضور چند پزشک در کابینه، به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور که متخصص قلب هستند، بدیهی است که ایشان به‌خوبی نسبت به آثار و پیامدهای آلودگی هوا آگاهی دارند.

سخنگوی دولت ادامه داد: از همین رو، آلودگی هوا یکی از موضوعات جدی و مورد تأکید مستمر ایشان است و همواره تصریح کرده‌اند که هیچ‌گونه توسعه‌ای نباید بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود. این موضوع از خطوط قرمز دولت و شخص رئیس‌جمهور به شمار می‌آید.هم‌زمانی توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست از جمله مسائل مهمی است که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های جدی میان صنعت و دانشگاه‌ها باشد.

وی افزود: در سراسر جهان، صنعت وجود دارد، اما با اتخاذ تدابیر علمی و مدیریتی، تلاش شده است تا آلودگی‌ها به درون شهرها منتقل نشود. از انتخاب محل استقرار صنایع گرفته تا بهره‌گیری از فیلترها و فناوری‌هایی که موجب جذب و مهار آلاینده‌ها می‌شوند، همگی راهکارهایی است که در جهان آزموده شده و نتایج مؤثری داشته است. ما نیز با اعتقاد به حرکت در مسیر علم و اتکا به دانش و توانمندی دانشمندان، این رویکردها را مبنای عمل خود قرار داده‌ایم.

مهاجرانی تاکید کرد: مطابق وعده رئیس‌جمهور، توسعه انرژی خورشیدی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق انرژی پاک، به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت. خوشبختانه استان مرکزی در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته است. با توجه به اینکه سه شهر این استان در معرض آلودگی شدید قرار دارند که یکی از آن‌ها شهر اراک است، تأمین مازوت کم‌گوگرد به‌عنوان یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت مدنظر قرار گرفت. با این حال، امید است با گسترش نیروگاه‌های خورشیدی، بتوانیم به‌تدریج از این مسیر عبور کنیم.بدیهی است که اصلاح این وضعیت در کوتاه‌مدت و به‌صورت یک‌شبه امکان‌پذیر نیست. فرآیند اصلاح، ذاتاً تدریجی است و نیازمند حرکت آرام، مستمر و برنامه‌ریزی‌شده می‌باشد.

وی گفت: از اینکه مردم شریف استان مرکزی، به‌ویژه شهروندان عزیز اراک، در معرض آلودگی هوا قرار گرفته‌اند، عمیقاً متأسف و پوزش‌خواه هستیم. آگاهیم که این مسئله می‌تواند آثار و آسیب‌های جسمانی برای خود آنان، فرزندانشان و نسل‌های آینده به همراه داشته باشد. از همین رو، دولت و سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت و حساسیت بالا پیگیر این موضوع هستند و اقدامات لازم را با تمام توان دنبال می‌کنند.

