امیرحافظ سلیمانی وکیل خانواده مرحوم الهه حسین‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره پرداخت تفاضل دیه به قاتل برای اجرای حکم اعدام گفت: بر اساس مفاد رأی صادره، دادگاه به‌صراحت اعلام کرده است که وقوع بزه، واجد جنبه‌های مؤثر در جریحه‌دار شدن افکار عمومی بوده است.

وی ادامه داد: پس از قطعیت حکم، پرونده به اجرای احکام دادسرای اسلامشهر ارجاع شد و اولیای دم نیز درخواست اعمال تفاضل دیه از صندوق دولت را ارائه کردند، این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت. بر این اساس، مطابق مقررات قانونی، اولیای دم مکلف به پرداخت تفاضل دیه می‌باشند تا امکان اجرای حکم فراهم گردد.

وکیل خانواده مرحوم حسین نژاد گفت: مطابق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی و با توجه به جنبه عمومی جرم و آثار اجتماعی آن، در چنین مواردی پرداخت تفاضل دیه می‌تواند از محل صندوق دولت صورت گیرد تا اجرای حکم بدون وقفه انجام شود.

اصغر جهانگیر هم امروز در جریان برگزاری نشست خبری درباره علت عدم اجرای حکم قاتل الهه حسین‌نژاد گفت: من این مسئله را از رئیس کل دادگستری استان تهران پیگیری کردم. در خصوص موضوع هم اعلام کردند که پرونده از هر جهت آماده اجرا است؛ اما از آنجا که در حکم صادره بحث تفاضل دیه مطرح است، باید تفاضل دیه توسط اولیای دم پرداخت شود تا حکم اجرا شود.

وی گفت: به وکیل اولیای دم اعلام شده و آن‌ها هم اعلام آمادگی کردند که نسبت به پرداخت این تفاضل اقدام کنند. در صورت پرداخت فاضله، مانعی برای اجرای حکم نخواهد بود و این کار به‌سرعت انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین فرم استیذان اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی با نظر موافق دادستان اسلامشهر به معاونت قضایی ارسال شده است. تنها مانع اجرای حکم در حال حاضر، موضوع پرداخت تفاضل دیه است که با پرداخت آن، حکم صادره اجرا خواهد شد.

انتهای پیام/