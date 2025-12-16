نوری خبر داد:
قرارداد ۵۰ میلیون دلاری با ترکمنستان و افتتاح مرکز تجاری استان در عشقآباد
استاندار خراسان شمالی گفت: در راستای دیپلماسی استانی، قراردادهایی به ارزش ۵۰ میلیون دلار با کشور ترکمنستان امضا شد و بهزودی مرکز تجاری استان خراسان شمالی در عشقآباد آغاز به کار میکند.
به گزارش ایلنا، بهمن نوری با بیان این که در امتداد سیاستهای دولت چهاردهم و با هدف تحقق دیپلماسی استانی، استان خراسان شمالی بهعنوان یک استان مرزی تکالیفی را برای خود تبیین و هدفگذاری کرده است، گفت:در گام اول، سفری با حضور ۵۰ نفر از تجار و بازرگانان استان خراسان شمالی به کشور ترکمنستان انجام شد که در خلال آن بازدیدهای تخصصی و مذاکرات مؤثری شکل گرفت.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه در این سفر، قراردادهای مهمی بر اساس مزیتهای اقتصادی استان منعقد و نیازمندیهای دو طرف بهطور دقیق تشریح شد، گفت: بر مبنای همین مذاکرات، قراردادهایی به ارزش ۵۰ میلیون دلار امضا شد که نقطه شروعی مهم برای توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو طرف است.
وی افزود: همچنین در این سفر، قرارداد احداث مرکز تجاری استان خراسان شمالی در شهر عشقآباد به امضا رسید و این مرکز بهزودی با ارائه محصولات جمهوری اسلامی ایران و بهویژه تولیدات استان کار خود را آغاز خواهد کرد.امیدواریم این مسیر همکاری ادامه یابد و این روند با سفرهای مشابه، به سایر کشورهای آسیای میانه نیز تعمیم پیدا کند.
نوری تاکید کرد: باتوجه به برگزاری همایش بینالمللی سرمایه گذاری در استان، تاکنون ۲۰ مجوز بینام واگذار شده که این مجوزها در مجموع معادل ۳ همت سرمایهگذاری را شامل میشود و نقش مهمی در رونق بخشی تولید و اشتغال دارد.
استاندار خراسان شمالی، همچنین با اشاره به ۱۵ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در هشت ماه امسال در استان گفت: این میزان یک و نیم برابر مجموع سرمایهگذاریهای پنج سال گذشته است.