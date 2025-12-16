خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سخنگوی قوه قضائیه:

برای اجرای حکم قاتل الهه حسین‌نژاد باید تفاضل دیه توسط اولیای دم پرداخت شود

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده قتل الهه حسین‌نژاد گفت: از آنجا که در حکم صادره بحث تفاضل دیه مطرح است، باید تفاضل دیه توسط اولیای دم پرداخت شود تا حکم اجرا شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر درباره عدم اجرای حکم قاتل الهه حسین‌نژاد گفت: من این مسئله را از رئیس کل دادگستری استان تهران پیگیری کردم. در خصوص موضوع هم اعلام کردند که پرونده از هر جهت آماده اجرا است؛ اما از آنجا که در حکم صادره بحث تفاضل دیه مطرح است، باید تفاضل دیه توسط اولیای دم پرداخت شود تا حکم اجرا شود.

وی گفت: به وکیل اولیای دم اعلام شده و آن‌ها هم اعلام آمادگی کردند که نسبت به پرداخت این تفاضل اقدام کنند. در صورت پرداخت فاضله، مانعی برای اجرای حکم نخواهد بود و این کار به‌سرعت انجام خواهد شد.

وی گفت: همچنین فرم استیذان اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی با نظر موافق دادستان اسلامشهر به معاونت قضایی ارسال شده است. تنها مانع اجرای حکم در حال حاضر، موضوع پرداخت تفاضل دیه است که با پرداخت آن، حکم صادره اجرا خواهد شد.

براساس ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

این در حالی است که وکیل خانواده مرحوم الهه حسین‌نژاد پیش از این درباره پرداخت مابه التفاوت دیه برای قصاص قاتل به ایلنا گفته بود: از سال ۱۳۹۲ بر اساس فرمایش حضرت آقا در خصوص پرداخت دیه مابه التفاوت قصاص، این مبلغ باید از صندوق دولت پرداخت شود.

سلیمانی تصریح کرد: درباره این پرونده نیز با توجه به اینکه قتل هم به صورت عمد بوده است پرداخت دیه از طریق صندوق دولت انجام می‌شود.

زهره سادات لاجوردی عضو فراکسیون زنان مجلس هم با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره پرداخت ما به تفاوت دیه از سوی خانواده مقتول گفته بود: در این رابطه شاهد برخی روایت‌های نادرست از قوانین کیفری کشور بودیم که باعث نگرانی در بین عموم مردم در باب مسئله اعدام نشدن قاتل به دلیل تفاضل دیه زن و مرد شد در حالی که، با نظر رهبر معظم انقلاب و مستند به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تفاضل دیه در این موارد از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می شود.

