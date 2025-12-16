خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری تمام اعضای باند توزیع گوشت آلوده در اصفهان/ تمام گوشت‌ها جمع‌آوری شد

دستگیری تمام اعضای باند توزیع گوشت آلوده در اصفهان/ تمام گوشت‌ها جمع‌آوری شد
کد خبر : 1728450
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از دستگیری اعضای باند توزیع گوشت آلوده در اصفهان خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در رابطه با جزئیات انهدام باند تهیه و توزیع گوشت‌های آلوده گفت: عده‌ای قصد توزیع گوشت‌های آلوده در اصفهان را داشتند که بلافاصله اعضای این باند دستگیر شدند. 

وی افزود: با توجه به دستگیری عوامل اصلی این باند و اعترافاتی که در رابطه با محل‌های عرضه و توزیع این گوشت‌ها در بازجویی‌ها داشتند، با سرعت نسبت به جمع آوری گوشت‌های آلوده اقدام شد.

«جوابیه پرابهام» امیرحسین ثابتی به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه درباره پرونده نگین غرب/ پرونده تحت نظارت مستقیم معاون اول قوه قضاییه مراحل نهایی خود را سپری می‌کند

«جوابیه پرابهام» امیرحسین ثابتی به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه درباره پرونده نگین غرب/ پرونده تحت نظارت مستقیم معاون اول قوه قضاییه مراحل نهایی خود را سپری می‌کند

رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: در حال حاضر تمام عوامل این باند دستگیر شده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری