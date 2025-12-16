دستگیری تمام اعضای باند توزیع گوشت آلوده در اصفهان/ تمام گوشتها جمعآوری شد
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از دستگیری اعضای باند توزیع گوشت آلوده در اصفهان خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در رابطه با جزئیات انهدام باند تهیه و توزیع گوشتهای آلوده گفت: عدهای قصد توزیع گوشتهای آلوده در اصفهان را داشتند که بلافاصله اعضای این باند دستگیر شدند.
وی افزود: با توجه به دستگیری عوامل اصلی این باند و اعترافاتی که در رابطه با محلهای عرضه و توزیع این گوشتها در بازجوییها داشتند، با سرعت نسبت به جمع آوری گوشتهای آلوده اقدام شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: در حال حاضر تمام عوامل این باند دستگیر شدهاند.