سید محمد جمالیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره افزایش شیوع نوع جدید آنفولانزا و نگرانی‌ها درباره اپیدمی شدن این بیماری در کشور، گفت: هر ساله با شروع فصل سرما شیوع آنفولانزا را در دنیا و کشور خودمان داریم. آن چیزی که اتفاق افتاده این است که امسال این ویروس نسبت به سال‌های گذشته دچار تغییراتی شده است.

ویروس آنفولانزای امسال دچار جهش ژنتیکی شده است

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌ها، ویروس آنفولانزا دچار جهش ژنتیکی شده و تیپ جدیدی از آن را در کشور خودمان و بسیاری از نقاط جهان شاهد هستیم که تقریبا نوظهور است. شاهدیم این جهش ویروسی با یکسری مقاومت‌ها و تغییر در علائم بالینی شیوع پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که آنفولانزا یک بیماری ویروسی محسوب می‌شود، درمان آن عمدتاً علامتی است و نیاز به رعایت یکسری دستورها که شامل استراحت، مراقبت‌های حمایتی و رعایت توصیه‌های پزشکی می‌شود، دارد.

رعایت بهداشت فردی مهم‌ترین راه کنترل شیوع آنفولانزاست

جمالیان درباره انتقادات به کمبود و یا نبود دارو در برخی از موارد مانند شیوع آنفولانزا در کشور گفت: اینکه گفته شود داروی این بیماری در حال حاضر نیست؛ باید خاطرنشان کرد برای بیماری‌های ویروسی داروهای خاصی استفاده نمی‌کنند داروهای ضدویروسی معمولاً فقط در مواردی استفاده می‌شوند که بیمار دچار درگیری شدید ارگان‌ها، به‌ویژه ریه شده و علائم شدیدی داشته باشد. بنابراین این تصور که «دارویی برای آنفولانزا وجود ندارد» تا حد زیادی نادرست است؛ چراکه اساس درمان بیماری‌های ویروسی بر مراقبت‌های حمایتی استوار است.

وی تاکید کرد: نکته بسیار مهم در کنترل این بیماری، رعایت بهداشت فردی است؛ همان موضوعی که در دوران همه‌گیری کرونا هم بر آن تأکید می‌شد. پرهیز از روبوسی، شست‌وشوی مداوم دست‌ها، استفاده از ماسک در صورت بروز علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا و خودداری از حضور در اماکن پرجمعیت از جمله اقدامات مؤثر در کاهش انتقال بیماری است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این‌که درخصوص شیوع آنفولانزا در کشور نگرانی‌هایی برای گروه‌های پر خطر مخصوصا کودکان و سالمندان از سوی خانواده‌ها مطرح می‌شود، بیان کرد: بله، در حال حاضر بیشترین نگرانی متوجه گروه‌های پرخطر از جمله کودکان خردسال است که بعضی از این کودکان در سنین مدرسه قرار دارند و دانش‌آموز هستند که خطرناک‌تر از بقیه هستند و یا افراد سالمند و مادران باردار و شیرده باید مراقبت بیشتری از خودشان داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: قصد ایجاد نگرانی نداریم اما افرادی که سابقه بیماری‌های قلبی‌ـ‌ریوی، دیابت یا سایر بیماری‌های مزمن را دارند، باید مراقبت‌های بهداشتی را با جدیت بیشتری رعایت کنند مانند چیزی که در دوران کرونا بود و مطمئن باشند با رعایت بهداشت فردی می‌توانیم این دوران را سپری کنیم.

نگرانی از نزدیک شدن شیوع آنفولانزا به مرز هشدار در برخی استان‌ها

جمالیان تاکید کرد: شیوع آنفولانزا در برخی استان‌ها واقعا دارد به مرز هشدار نزدیک می‌شود و می‌طلبد وزارت بهداشت که با رصد روزانه شرایط را مورد بررسی قرار می‌دهد، اقدامات پیشگیرانه بیشتر و توجه برانگیزتری را در دستور کار قرار دهد. البته در بعضی مناطق هم به توصیه دانشگاه‌های علوم پزشکی، تعطیلی مدارس صورت گرفت و برای افراد پرخطر ادارات دورکاری را گذاشته‌ان تا از گسترش اپیدمی جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: باتوجه به این که ویروس در هر گردشی که انجام می‌دهد تیپ‌های جدی و تهاجمی‌تری را پیدا می‌کند، باید ما هم هوشیارتر عمل کنیم و موضوع را جدی‌تر بگیریم. خوشبختانه با این جهش‌های جدیدی که ویروس داشته است؛ میزان مرگ‌ومیر تفاوت چشمگیری با سال‌های گذشته نداشته است. اما شدت علائم و تظاهرات بالینی نسبت به آنفولانزای سال قبل بیشتر بوده است. به همین دلیل تأکید اصلی همچنان بر رعایت دقیق اصول بهداشتی و جدی گرفتن علائم بیماری است و خانواده‌ها اگر کودکانی را در سنین مدرسه دارند، مراقبت بیشتری نسبت از آنها داشته باشند و اگر این کودکان علائمی دارند والدین از حضورشان در مدرسه ممانعت کنند.

بهترین زمان تزریق واکسن آنفولانزا شهریور و مهرماه است

واکسن آنفولانزا برای گروه‌های پرخطر به‌صورت رایگان تزریق شد

ادعای بی‌اثر بودن واکسن ایرانی صحت ندارد

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره این‌که پزشکان توصیه به زدن واکسن آنفولانزا قبل از شروع فصل سرما می‌کنند تا افراد مخصوصا گروه‌های پرخطر در فصل شیوع این بیماری سالم بمانند، اما گرانی این واکسن در کشور باعث شده است که کمتر از آن استفاده شود و نوع ایرانی آن هم مورد توجه قرار نگیرد، گفت: از دوره زدن واکسن آنفولانزا که الان گذشته است، بهترین زمان زدن واکسن شهریور و مهرماه است.

وی ادامه داد: این واکسن جزو سبد واکسیناسیون اجباری کشور نیست و به‌صورت آزاد عرضه می‌شود. ولی برای گروه‌های پرخطر در همان ماه‌های شهریور و مهر به صورت رایگان تزریق شد.

جمالیان تاکید کرد: این‌که برخی ادعا می‌کنند نوع ایرانی واکسن آنفولانزا اثربخشی ندارد را من تائید نمی‌کنم چراکه کشور ما در بحث ساختن واکسن سابقه بیش از یک قرن را دارا است و ما یکی از کشورهای تولیدکننده واکسن هستیم و حرف زیادی برای گفتن در دنیا داریم.

وی ادامه داد: برخی مطرح می‌کنند نوع جدیدی از ویروس که جهش پیدا کرده است چه واکسن ایرانی و چه خارجی روی آن اثر ندارد، اما طبق مطالعات انجام شده درست که است روی ویروس جهش ژنتیکی رخ داده است اما واکسن‌هایی که تزریق شده برای افراد پرخطر اثربخشی داشته است، اما مثل دوره‌های قبل نبوده که بخواهد درصد بالایی از محافظت را داشته باشد.

بسیاری از افراد توانایی خرید واکسن آنفولانزا را نداشتند

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در سال جاری، واکسن آنفولانزا برای بیماران خاص و برخی گروه‌های پرخطر در مراکز بهداشتی به‌صورت رایگان یا تحت پوشش بیمه تزریق شد، اما سایر اقشار جامعه از جمله سالمندان و کودکان سالم، ناچار به تهیه واکسن با هزینه شخصی بودند. با توجه به قیمت بالای واکسن که به حدود ۹۲۰ هزار تومان رسیده بود، بسیاری از افراد توانایی خرید آن را نداشتند و در نتیجه بخشی از این جمعیت به آنفولانزا مبتلا شدند.

وی تاکید کرد: در مجموع، توصیه اصلی به مردم این است که ضمن حفظ آرامش، اصول بهداشت فردی را جدی بگیرند و در صورت بروز علائم، از حضور در تجمعات خودداری کرده و به توصیه‌های پزشکی عمل کنند تا بتوانیم این دوره را با کمترین آسیب پشت سر بگذاریم.

انتهای پیام/