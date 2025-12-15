استعفای وزیر نفت تکذیب شد

به گزارش ایلنا، علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بازی نخ‌نما و دروغین استعفا پس از رئیس جمهور و معاون اول این‌بار در مورد تنها وزیر دولت چهاردهم که توسط مخالفین ایران تحریم‌شده در حال تکرار است. این ادعای دروغین در مورد وزیر نفت رسماً توسط شورای اطلاع‌رسانی دولت تکذیب می‌شود.