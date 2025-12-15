خبرگزاری کار ایران
English العربیه
از سوی رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت

استعفای وزیر نفت تکذیب شد

استعفای وزیر نفت تکذیب شد
رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت شایعه استعفای وزیر نفت را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بازی نخ‌نما و دروغین استعفا پس از رئیس جمهور و معاون اول این‌بار در مورد تنها وزیر دولت چهاردهم که توسط مخالفین ایران تحریم‌شده در حال تکرار است. این ادعای دروغین در مورد وزیر نفت رسماً توسط شورای اطلاع‌رسانی دولت تکذیب می‌شود.

طبیعی است که وقتی پروژه‌های بزرگ مانند جلوگیری از فلرسوزی با تاکید رئیس‌جمهور ‎پزشکیان و راهبری مهندس پاک‌نژاد در حال پیگیری و به ثمر نشستن است، بدخوان در فکر حاشیه‌سازی باشند.»

 

