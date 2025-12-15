وی در جمع دانشگاه فردوسی مشهد گفت که این مصوبه هم حکمرانی در فضای مجازی را دنبال می‌کند و هم خارج شدن برخی پیام رسان ها مثل واتساپ از فیلتر و بعد از آن تلگرام از جمله این موارد است. استفاده بیش از ۷۰ درصد مردم از فیلترشکن‌ برای استفاده از فضای مجازی قابل پذیرش نیست چرا که باعث آثار ضدامنیتی و ضداخلاقی برای مردم می‌شود.

بر همین اساس سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - درباره اجرای این مصوبه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: اجرای مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی با محوریت مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می‌شود و ما نیز در جلسات آن شرکت می‌کنیم؛ باید یادآور شد جلسات مربوطه به صورت یک هفته در میان و مستمر در حال برگزاری است.

وی همچنین اظهار کرد: عنوان این مصوبه "تسهیل دسترسی به سکوهای بین‌المللی" است لذا باید اذعان کرد که مصوبه مذکور توانسته ظرفیت‌هایی ایجاد کند؛ ما موضوع را دنبال می‌کنیم اما بالاخره نظرهای موافق و مخالفی در خصوص تسهیل دسترسی‌ها وجود دارد.

طبق اعلام سایت خانه ملت، وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: مسلما دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای تک تک بندهای این مصوبه، جدی بوده و کار را دنبال و پیگیری می‌کنیم.