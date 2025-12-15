خبرگزاری کار ایران
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد

پیگیری اجرای مصوبه ۳۲ بندی تسهیل دسترسی به سکوهای بین‌المللی

پیگیری اجرای مصوبه ۳۲ بندی تسهیل دسترسی به سکوهای بین‌المللی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای در خصوص تسهیل دسترسی به سکوهای بین‌المللی، گفت: اجرای این مصوبه با وجود نظرهای موافق و مخالف در خصوص تسهیل دسترسی‌ها با محوریت مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می‌شود.

به گزارش ایلنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهارات اخیر خود به تصویب و ابلاغ مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت که این موضوع در حال پیگیری است.

وی در جمع دانشگاه فردوسی مشهد گفت که این مصوبه هم حکمرانی در فضای مجازی را  دنبال می‌کند و هم خارج شدن برخی پیام رسان ها مثل واتساپ از فیلتر و بعد از آن تلگرام از جمله این موارد است. استفاده بیش از ۷۰ درصد مردم از فیلترشکن‌ برای استفاده از فضای مجازی قابل پذیرش نیست چرا که باعث آثار ضدامنیتی و ضداخلاقی برای مردم می‌شود.

بر همین اساس سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - درباره اجرای این مصوبه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: اجرای مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی با محوریت مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می‌شود و ما نیز در جلسات آن شرکت می‌کنیم؛ باید یادآور شد جلسات مربوطه به صورت یک هفته در میان و مستمر در حال برگزاری است.

وی همچنین اظهار کرد: عنوان این مصوبه "تسهیل دسترسی به سکوهای بین‌المللی" است لذا باید اذعان کرد که مصوبه مذکور توانسته ظرفیت‌هایی ایجاد کند؛ ما موضوع را دنبال می‌کنیم اما بالاخره نظرهای موافق و مخالفی در خصوص تسهیل دسترسی‌ها وجود دارد.

طبق اعلام سایت خانه ملت، وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: مسلما دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای تک تک بندهای این مصوبه، جدی بوده و کار را دنبال و پیگیری می‌کنیم.  

