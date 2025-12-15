به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از مدیران اندیشکده و پژوهشکده‌های روابط بین‌الملل چین با اشاره به ضرورت بررسی موشکافانه روابط بین دو کشور؛ روابط تهران و پکن را راهبردی و استراتژیک خواند و گفت: روابط راهبردی ایران و چین نیازمند تعمیق همکاری‌ها در تمامی ابعاد است.

در این دیدار که پیش از ظهر امروز (دوشنبه) برگزار شد، دکتر محمد مخبر با اشاره به نقش مهم اندیشکده‌های دو کشور در معرفی ظرفیت‌ها و ارتقا سطح تعاملات در تمامی ابعاد گفت: روابط استراتژیک ایران و چین به عنوان دو شریک راهبردی بیش از نیم قرن قدمت دارد و با توجه به تحولات امروز جهان، این روابط دیرینه، ظرفیت‌های گسترده‌تری برای توسعه همکاری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و فناوری بین دو کشور را می‌طلبد که این امر نقش اندیشکده‌های دو کشور را در شناخت موانع تعمیق روابط و همچنین معرفی دقیق ظرفیت‌ها پر رنگ‌تر می‌نماید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش اندیشکده‌های دو کشور را در شناسایی موانع ارتباطی مهم دانست و تصریح کرد: اندیشکده‌های روابط بین‌الملل ایران و چین باید به‌طور متقابل وظیفه خود را در معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و شناخت بهتر مردم دو کشور ایفا کنند.

وی افزود: در این میان رفت‌وآمد پژوهشگران نباید صرفاً به همایش‌ها و رویدادهای سالانه محدود شود؛ بلکه باید به صورت مستمر و پیوسته ادامه یابد تا این تداوم ارتباط به شناخت بیشتر مردمان دو کشور از یکدیگر منجر گردد.

دستیار مقام معظم رهبری همچنین ظرفیت‌های متقابل دو پایتخت را از مؤلفه‌های اقتدار دو کشور برشمرد و گفت: در همه ارکان جمهوری اسلامی نسبت به روابط با چین حساسیت و توجه ویژه‌ای وجود دارد و تاکنون تفاهم نامه‌های مهم و استراتژیک اقتصادی بین دو کشور منعقد شده است که در این میان امیدواریم دو بسته اقتصادی که چندی قبل میان دو کشور امضا شده است، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

مخبر در ادامه با اشاره به وجه مشترک ایران و چین در مقابله با یکجانبه‌گرایی غرب؛ راهبرد تعامل با چین را راهبرد قطعی نظام دانست و با اشاره به همکاری‌های ایران و چین در زمینه مقابله با تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران افزود: ما از توسعه همه‌جانبه روابط با پکن استقبال می‌کنیم و برگزاری نشست‌های مشترک میان اندیشکده‌های دو کشور را گامی بلند در عملیاتی‌شدن واقعی راه‌های تعمیق روابط اقتصادی، سیاسی و سایر مؤلفه‌های حکمرانی می‌دانیم.

دستیار مقام معظم رهبری همچنین با اشاره به فراهم بودن بستر سرمایه‌گذاری برای طرف چینی در ایران افزود: پروژه‌هایی در کشور ما وجود دارد که در کمتر کشوری مشابه آن یافت می‌شود. در حوزه نفت، گاز و معدن بالاترین ظرفیت همکاری میان دو کشور قابل تصور است.

گفتنی است در آغاز این دیدار که در حاشیه برگزاری سومین مجمع اندیشکده‌های ایران و چین در تهران صورت گرفت؛ نایب رئیس مؤسسه روابط خارجی خلق چین، مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه فودان، مسئول مطالعات خاورمیانه در مؤسسه شانگهای جیائو جیاوی و برخی دیگر از اعضا، به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص ارتقا سطح همکاری‌های دو کشور و رفع موانع موجود پرداختند.

