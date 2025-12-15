خبرگزاری کار ایران
مهاجرانی:

هیچ دولتی بدون همراهی مردم قادر به موفقیت نخواهد بود

هیچ دولتی بدون همراهی مردم قادر به موفقیت نخواهد بود
سخنگوی دولت گفت: هیچ دولتی بدون حمایت و همراهی مردم قادر به موفقیت نخواهد بود و صداقت در گفتمان با جامعه باید محور اصلی عملکرد باشد.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در جمع خبرنگاران قزوین با اشاره به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور گفت: امروز از لحاظ سرمایه اجتماعی نسبت به گذشته در وضعیت متفاوتی قرار داریم.

وی افزود: دولت چهاردهم در روز تحلیف خود شاهد شهادت اسماعیل هنیه بود که به‌عنوان جنگ علنی علیه ایران تلقی شد و زمینه فشار‌های بیشتری بر کشورمان را فراهم کرد.

مهاجرانی با بیان اینکه دولت چهاردهم دولتی بود که وعده صادق در آن محقق شد، اظهار داشت: فشار اقتصادی، جنگ روانی و رسانه‌ای شرایطی ایجاد کرده که دولت ناچار به اتخاذ آرایش جنگی شده است و در این فضا باید نوع گفتمان با مردم تغییر کند.

وی تأکید کرد: هیچ دولتی بدون پشتوانه مردمی نمی‌تواند موفق باشد. در موضوع بنزین نیز دولت با مردم صادقانه رفتار کرده و شعار اصلی خود را صداقت قرار داده است.

سخنگوی دولت همچنین درباره ابلاغیه صرفه‌جویی صادر شده از سوی معاون اجرایی ریاست جمهوری گفت: در این زمینه همه دستگاه‌ها و مردم باید صرفه‌جویی را جدی بگیرند.

صرفه‌جویی راهی برای جبران کسری بودجه و بازگشت منافع به مردم

سخنگوی دولت، با اشاره به ضرورت جبران کسری بودجه کشور گفت: اقدامات نمادین صرفه‌جویی فرصتی برای جبران این کسری است و دولت به دنبال آن است که عواید حاصل از صرفه‌جویی‌ها به جیب مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم بازگردد.

وی با بیان اینکه برداشت روزانه از ذخایر نفت و گاز معادل ۸ میلیون بشکه و ارزش آن حدود ۱۸۰ میلیارد دلار در سال است، تأکید کرد: باید فرهنگ صرفه‌جویی در جامعه نهادینه شود.

مهاجرانی ضمن عذرخواهی از مردم بابت مشکلات اقتصادی، گفت: دولت با آگاهی کامل از وضعیت اقتصادی کشور اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار داده و تیم اقتصادی دولت برای حل مسائل معیشتی مردم در حال پیگیری جدی است.

سخنگوی دولت به موضوع فلر‌ها و فشار گاز در جنوب کشور اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها نظام ارجاع درمان است تا هزینه‌های درمانی از دوش مردم کاهش یابد. وی عدالت آموزشی، مسکن و رفاه را از اقدامات اساسی دولت برای رفع دغدغه‌های مردم دانست.

مهاجرانی همچنین از افزایش سهم انرژی پاک در سبد انرژی کشور از یک درصد به ۳.۵ درصد خبر داد و گفت: هدف‌گذاری برای رسیدن به ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات در دستور کار است.

وی در ادامه مخالفت دولت با مصوبه مجلس در خصوص کاهش مهریه را اعلام کرد و گفت: امیدواریم این موضوع به گونه‌ای ساماندهی شود که حقوق زنان ضایع نشود.

سخنگوی دولت درباره ساماندهی نیرو‌های شرکتی نیز اظهار داشت: اگر این نیرو‌ها قرار است جذب شوند باید در بخش‌های مورد نیاز به کار گرفته شوند و شایسته‌سالاری در اولویت باشد.

مازاد افزایش قیمت بنزین صرف رفاه و معیشت مردم خواهد شد

سخنگوی دولت، با اشاره به اقدامات تیم اقتصادی دولت گفت: می‌دانیم مردم تحت فشار هستند و اعلام می‌کنیم هر چه مازاد افزایش قیمت بنزین از سه هزار به پنج هزار تومان باشد، صرف تأمین نیاز‌های مردم و ارتقای رفاه و معیشت آنان خواهد شد.

مهاجرانی معیار اصلی انتخاب مدیران را شایسته‌سالاری دانست و افزود: این رویکرد به معنای امتیاز دادن به گروهی خاص نیست، بلکه مشارکت دادن همه گروه‌ها در حل مشکلات کشور است.

وی تأکید کرد: رویکرد وفاق یک موضوع همگانی است و باید صدا‌های جامعه شنیده شود و از ظرفیت قومیت‌ها برای سربلندی ایران اسلامی بهره گرفت.

سخنگوی دولت در ادامه به سند توسعه کشور اشاره کرد و گفت: در شورا‌های برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به دنبال رشد و پیشرفت کشور هستیم.

وی درباره استیضاح وزرا نیز اظهار داشت: استیضاح حق مجلس است و دولت به دنبال آن است تا زمینه خدمت‌رسانی بیشتر به مردم فراهم شود.

مهاجرانی همچنین سبک زندگی ایرانی را مورد توجه قرار داد و گفت: محلات بهترین مکان برای ترویج فرهنگ اصیل ایرانی هستند.

وی افزود: دولت به شدت به دنبال مشورت با نخبگان است تا مسیر تصمیم‌گیری‌ها با بهره‌گیری از خرد جمعی پیش رود.

انتهای پیام/
