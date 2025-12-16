خضریان در گفتوگو با ایلنا:
دیپلماسی ورزشی ما جدا ضعیف است/ آمریکا با اقدامات غیراخلاقی به دنبال حاشیهسازی برای تیم ملی است
یک عضو فراکسیون ورزش با انتقاد از اقدامات کمیته برگزاری میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر سیاتل آمریکا، این اقدامات را سناریویی تبلیغاتی برای ترویج همجنسگرایی دانست و تأکید کرد: چنین برنامههایی هیچ سنخیتی با روح ورزش ندارد و با واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران و مصر مواجه خواهد شد.
علی خضریان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اقدامات عجیب کمیته برگزاری میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر سیاتل آمریکا برای اجرای برنامههای مربوط به حمایت از همجنسگرایان در روز بازی ایران و مصر، گفت: حتی به کار بردن چنین واژهای در کنار بازی ۲ کشور اسلامی هم زشت و ناپسند است و نشان میدهد آمریکا به دنبال این است با اجرای چنین برنامههای غیراخلاقی که هیچ سنخیتی با روح پاک ورزش ندارد، این بازی را به حاشیه بکشاند. قطعا جمهوری اسلامی ایران و مصر چنین مسائلی را برنمیتابند و خوشبختانه در این روزها واکنشهای قاطعی به این موضوع از طرف فدراسیون ۲ کشور نشان داده شده است. قطعا پشت این موضوع، سناریو تبلیغاتی همجنسگرایی است. آنها عامدانه این کار را کردهاند.
این عضو فراکسیون ورزش افزود: ما از فدراسیون فوتبال میخواهیم با جدیت بحث را پیگیری کرده و با شکایت و اعتراض به نهادهای بالادستی مثل فیفا مانع چنین اتفاقی شود. از وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه هم میخواهیم در کنار فدراسیون فوتبال موضوع را پیگیری کرده و اجازه چنین اقدامات شنیعی را ندهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متاسفانه کشور میزبان از همان روز قرعهکشی با اهدای جایزه صلح به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که حامی رژیم کودککش صهیونیستی بوده و اقدامات خصمانه و ددمنشانه او علیه ایران برای کل جامعه جهانی مسجل شده است، نشان داد در برگزاری این مسابقات فقط اهداف ورزشی را دنبال نمیکند. این اقدامات روز به روز با همراهی فیفا بیشتر هم خواهد شد و میبینیم با بهانههای واهی حتی در راه صدور ویزا برای نمایندگان کشورمان در مراسم قرعهکشی نیز کارشکنیهای زیادی انجام دادهاند.
وی افزود: حتی این روزها بحث از احتمال صادر نشدن ویزا برای برخی از مدیران و یا مربیان تیم ملی هم مطرح شده که واقعا باید به حال چنین میزبانی تاسف خورد و باید مسائل را به شدت پیگیری کرد تا دولت آمریکا به خود اجازه ندهد که مانع صدور ویزای کاروان جمهوری اسلامی ایران شود. ما باید از همه بازیکنان، مربیان و مدیران صیانت کنیم و اجازه ندهیم حتی یک نفر ویزا نگیرد. ما باید پدرانه پشت همه بایستیم و نگذاریم حق کسی ضایع شود. از ظرفیت فدراسیون های فوتبال سایر کشورها هم استفاده کنیم. دیپلماسی ورزشی ما جدا ضعیف است. توقع بیشتری از دوستان داشتیم.
خضریان ادامه داد: عملا فیفا سکوت کرده و فوتبال را سیاسی کرده است. باید سوال کرد که چرا فیفا خودش را ابزار دست ترامپ کرده است؟ متاسفانه هر چه به شروع مسابقات نزدیکتر شویم، این فشارها و کارشکنیها بیشتر خواهد شد. در این شرایط نیاز است تمرکز و آرامش اعضای تیم را حفظ کنیم که خوشبختانه با حضور امیر قلعهنویی در راس کادرفنی تیم ملی اطمینان داریم که بهترین و باتجربهترین فرد برای کنترل این حواشی در تیم ملی حضور دارد.
وی تاکید کرد: از فدراسیون فوتبال و سایر نهادهای مرتبط هم میخواهیم تمام درخواستهای این سرمربی وطنی جهت بازیهای تدارکاتی را فراهم کنند تا تیم ملی با نمایش عالی در آمریکا درخشان ظاهر شده و بتواند جواب تمام این کارشکنیها را در زمین ورزش و مستطیل سبز بدهد.
خضریان مطرح کرد: الان هم کشورهای دشمن بویژه رژیم صهیونیستی و کمپانیهای رسانهای آن، در تلاشند که فضا را به سمتی ببرند که بازیکنان را بترسانند و این ترس را در وجود آنان هر روز در جام جهانی بیشتر کنند. آنها تلاش می کنند قبل از جام جهانی و در حین مسابقات بالاترین فشار روانی ممکن را به بازیکنان بیاورند که البته یقین داریم بازیکنان غیور کشورمان، آنها را پشیمان خواهند کرد.