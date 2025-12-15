دستور ویژه پزشکیان و قالیباف برای تسریع بررسی لایحه حمایت از زنان

به گزارش ایلنا علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در اولین جلسه هفته بعد این کمیسیون خبر داد و گفت: هفته گذشته و قبل از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به بنده اعلام کرد که مقام معظم رهبری در دیدار اخیری که با بانوان داشتند، «عدالت در رفتار اجتماعی و خانوادگی» و «نفی هر گونه خشونت علیه زن» را اولین حق زنان برشمردند و صریحاً از واژه «خشونت» برای این موضوع استفاده کردند؛ لذا ما هم بیش از این درگیر واژگان نشویم و هرچه سریعتر این لایحه را به سرانجام برسانیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه یکی از موارد مورد اختلاف مجلس و دولت در لایحه مذکور همین کلمه «خشونت» در عنوان لایحه بود، اضافه کرد: ما در کمیسیون اجتماعی برای رفع این اختلاف «سوءرفتار» را جایگزین «خشونت» کردیم؛ اما با توجه به تأکیدی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با بانوان به «نفی هر گونه خشونت علیه زن» به عنوان یکی از حقوق زنان داشتند، ما هم در پیروی از این فرمایش و رهنمود رهبر معظم انقلاب از این اختلافات عبور کردیم و هدف لایحه که مورد نظر ایشان است را در اولویت قرار داده و در همین راستا در اولین جلسه کمیسیون یعنی یکشنبه هفته آینده مجدد بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را در دستور کار کمیسیون قرار دادیم، تا اندک اختلافاتی که بین دولت و مجلس در خصوص این لایحه وجود دارد را رفع کنیم.

بابایی کارنامی تصریح کرد: ضرورت تصویب چنین قانونی برای دفاع از حقوق زنان در خانواده و جامعه برای ما روشن و مهم است و با تأکیدی که دکتر قالیباف در این موضوع دارد، این ضرورت بیشتر هم می‌شود؛ لذا تلاش ما و همکارانمان در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی این موضوع بر این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از ۱۳ سال معطلی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.

وی افزود: در همین موضوع صحبتی هم چند روز قبل با رئیس جمهور داشتم؛ رئیس‌جمهور هم به معاونت امور زنان و خانواده خود دستور داده است اندک اختلافی که بین کمیسیون اجتماعی مجلس و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا نهادهای مدنی درخصوص این لایحه است، با تعامل برطرف شود تا بتوانیم این دغدغه مهم اجتماعی را رفع و رجوع کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با این دستور رئیس جمهور و تأکید و رویکردی هم که دکتر قالیباف در جلسه با فراکسیون زنان مجلس در این موضوع داشت، این امیدواری وجود دارد که لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تصویب و به زودی تبدیل به قانون شود.

بابایی کارنامی در پایان در پیش‌بینی زمان احتمالی تصویب این لایحه هم عنوان کرد: به زعم بنده با همراهی همکاران‌مان در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس این امکان هست که این لایحه تا پایان سال تصویب و تبدیل به قانون شود.

