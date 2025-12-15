رئیس دیوان عدالت اداری خبر داد؛
صدور ۷۲۸ مورد حکم موقت و ۶۵ حکم قطعی انفصال از خدمات دولتی از ابتدای مهر ۱۴۰۳ تاکنون
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: از ابتدای مهر ۱۴۰۳ تا اواخر آذرماه سال جاری، سه هزار و ۱۲۱ حکم استنکاف علیه مدیران صادر شده است؛ در همین بازه زمانی، ۷۲۸ مورد حکم انفصال موقت از خدمات دولتی و ۶۵ حکم قطعی انفصال از خدمات دولتی نیز صادر شده است؛ ثمره این اقدام، کاهش قابل ملاحظه تعداد پروندههای دیوان عدالت اداری طی یک سال گذشته بوده است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام «عابدی» رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با بیان اینکه این دیوان، فهم دقیق قانون و اجرای صحیح آن به جای مصلحتاندیشی را در دستور کار دارد، اظهار کرد: در گذشته، روال کار دیوان عدالت اداری بدین شکل بود که پس از عدم اجرای رای صادره توسط مدیران دستگاهها، با آنها تماس حاصل شده و درخواست میشد که رای را اجرا کنند ولیکن با وجود این درخواستها، در برخی موارد باز هم شاهد عدم اجرای رای دیوان توسط مدیران بودیم؛ این در حالی است که طبق قانون، مدیری که رای صادره توسط دیوان عدالت اداری را اجرا نکند، مستنکف محسوب میشود؛
وی افزود: طی این بازه زمانی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بنادر و دریانوری، فراجا و دانشگاه علوم پزشکی، دستگاههای اجرایی بودند که بیشترین فراوانی پرونده را در دیوان عدالت اداری داشتند؛ همچنین موضوعات «تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران»، «پرداخت وجوه مرخصی در مناطق محروم و دورافتاده جنگی» و «اصلاح حکم کارگزینی» نیز بیشترین فراوانی موضوعی را در پروندههای دیوان عدالت اداری داشتند.