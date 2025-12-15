خبرگزاری کار ایران
دادستان کل کشور:

از اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر از زندان‌های سراسر کشور آزاد شده‌اند

دادستان کل کشور گفت: از اسفند سال ۱۴۰۲ تاکنون، با اجرای طرح پایش زندانیان و استفاده از نهاد‌های ارفاقی، بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر از زندان‌های سراسر کشور آزاد شده‌اند.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام «موحدی» دادستان کل کشور طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: در فصل تابستان امسال ۲۲۶ هزار و ۵۸۵ دستگاه خودروی توقیفی موجود در پارکینگ‌ها رفع توقیف شده و از این تعداد بیش از ۲۷ هزار دستگاه به ارزش دو هزار میلیارد تومان به فروش رسیدند.

وی همچنین گفت: از اسفند سال ۱۴۰۲ تاکنون، با اجرای طرح پایش زندانیان و استفاده از نهاد‌های ارفاقی، بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر از زندان‌های سراسر کشور آزاد شده‌اند.

 

