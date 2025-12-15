دستگیری ۳ نفر با ادعای انتساب به یکی از مسئولان عالی قضایی برای نفوذ در یک پرونده

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از دستگیری سه نفر که با ادعای انتساب به یکی از مسئولان عالی قضایی، در صدد اِعمال نفوذ در یکی پرونده‌های قضایی استان تهران بودند خبر داد.

وی گفت: این افراد که چندی پیش، نامه‌ای مجعول را از سوی یک مقام عالی قضایی خطاب به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده بودند، اخیراً در تهران و یکی از شهر‌های شمالی کشور بازداشت شدند.

