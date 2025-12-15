به گزارش ایلنا، در پی تشدید فشارهای مالی بر دامداران و فعالان پرورش دام کشور و بروز خسارات گسترده ناشی از شیوع بیماری تب برفکی، کمیسیون کشاورزی مجلس با استناد به گزارش‌های میدانی، حمایت فوری شبکه بانکی از این بخش استراتژیک را ضروری دانست. در همین راستا، رئیس کمیسیون کشاورزی طی نامه‌ای رسمی، موضوع استمهال بدهی‌های بانکی را از رئیس کل بانک مرکزی مطالبه کرد.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مشکلات جدی و فشار مالی گسترده واردشده به تولیدکنندگان بخش دام و طیور کشور هشدار داد.

در این نامه آمده است که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون کشاورزی و گزارش‌های میدانی متعدد، فعالان این بخش به‌دلیل شیوع بیماری ویروسی تب برفکی در ماه‌های اخیر، متحمل خسارات سنگین و غیرمترقبه‌ای شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که توان مالی آن‌ها برای ادامه فعالیت و حتی ایفای تعهدات قبلی خود در قبال شبکه بانکی کشور به‌شدت کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر نقش کلیدی دامداران و تولیدکنندگان دام و طیور در تأمین پروتئین مورد نیاز کشور و حفظ امنیت غذایی، تصریح کرده است که سلامت اقتصادی این بخش از اولویت‌های مهم کمیسیون به‌شمار می‌رود و در شرایط کنونی، حمایت نهادهای مالی برای عبور از این بحران امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

بر همین اساس، کمیسیون کشاورزی مجلس از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده است با هماهنگی و هدایت شبکه بانکی کشور، تمهیدات و دستورالعمل‌های لازم برای اعطای استمهال ۹ماهه به کلیه تولیدکنندگان، دامداران و فعالان بخش دام و طیور که به‌دلیل خسارات ناشی از شیوع بیماری تب برفکی در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات بانکی خود با مشکل مواجه شده‌اند، فراهم شود.

عسکری در پایان این مکاتبه ابراز امیدواری کرده است که با مساعدت و اقدام به‌موقع بانک مرکزی، گامی مؤثر در جهت کاهش دغدغه‌های مالی تولیدکنندگان برداشته شده و زمینه تداوم تولید و اشتغال در این بخش استراتژیک فراهم شود.

متن نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر فرزین

رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

این کمیسیون در جریان بررسی‌های خود و بر اساس گزارش‌های میدانی متعدد، با مشکلات جدی و فشار مالی گسترده‌ای که هم‌اکنون گریبانگیر فعالان و تولیدکنندگان بخش دام و طیور کشور شده است، روبه‌رو گردیده است. شیوع بیماری ویروسی تب برفکی در ماه‌های اخیر، خسارات سنگین و غیرمترقبه‌ای را به این قشر زحمتکش وارد آورده و توان مالی آن‌ها برای ادامه فعالیت و حتی ایفای تعهدات قبلی خود به سیستم بانکی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

با عنایت به اینکه تولیدکنندگان بخش دام و طیور سهم بسزایی در تأمین پروتئین مورد نیاز کشور و حفظ امنیت غذایی دارند و حفظ سلامت اقتصادی این بخش از نظر این کمیسیون از اولویت بالایی برخوردار است، در شرایط کنونی که فعالان این بخش به دلیل عوامل خارج از اراده خود، از جمله شیوع بیماری، دچار آسیب شده‌اند، حمایت نهادهای مالی برای عبور از این بحران امری ضروری و انکارناپذیر است.

بر این اساس، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با تکیه بر مسئولیت نظارتی خود، از جنابعالی تقاضا دارد دستور فرمایید با هماهنگی و هدایت شبکه بانکی کشور، تمهیدات و دستورالعمل‌های لازم برای اعطای استمهال به مدت ۹ ماه به کلیه تولیدکنندگان، دامداران و فعالان بخش دام و طیور که به دلیل خسارات ناشی از شیوع بیماری تب برفکی در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات بانکی خود با مشکل مواجه شده‌اند، فراهم شود.

امید است با مساعدت و اقدام به‌موقع بانک مرکزی، گامی مؤثر در جهت کاهش دغدغه‌های مالی این تولیدکنندگان برداشته شده و زمینه برای تداوم تولید و اشتغال در این بخش استراتژیک فراهم گردد.

محمدجواد عسکری

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی

