پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی در پی درگذشت حاج احمد علیزاده
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت ابوالشهید حاج احمد علیزاده عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت ابوالشهید، مرحوم حاج احمد علیزاده معاون اسبق رئیس قوهقضائیه وقت و عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان موجب تأثر و تألم گردید. این مصیبت را به خانواده محترم ایشان، بستگان و جامعه حقوقی و قضایی کشور تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبرجمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
صادق آملی لاریجانی