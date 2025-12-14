در این دیدار، طرفین درخصوص تقویت همکاری‌های دو کشور در سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و حمایت از کاندیداتوری یکدیگر در نهادهای بین‌المللی، گفتگو و تبادل نظر کردند.

غریب‌آبادی با توجه به ریاست آتی ازبکستان بر جنبش عدم تعهد برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹، بر اهمیت تقویت این سازمان تاکید و آمادگی کامل ایران برای همکاری با ازبکستان در دوره ریاست بر این جنبش را اعلام کرد.