معاون اول رئیس‌جمهور درباره روند اجرای طرح اصلاحیه قیمت بنزین بیان کرد: درباره ضرورت اصلاح قیمت بنزین هیچ شکی وجود نداشت و حتی مردم هم در این خصوص تاکید داشتند.

وی ادامه داد: در جلساتی که در مورد اصلاح قیمت بنزین برگزار می‌شد، به اثر روانی افزایش این قیمت توجه شد و آیین‌نامه‌ هم قبل از تصویب در دولت در اختیار نخبگان قرار گرفت و نظرات آنها نیز برای اصلاحات احتمالی گرفته شد. آنچه در دولت به تصویب رسید، نتیجه جمع‌بندی نظرات نخبگان، راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت و وعده‌های رئیس جمهور چه قبل از انتخاب و چه در زمان ریاست جمهوری مبنی بر اینکه در اصلاح قیمت‌ها، حتما معیشت مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر مورد توجه باشد، بود.

عارف با تشکر از مردم بابت همراهی در اجرای طرح اصلاحی قیمت بنزین، گفت: مردم بار دیگر همراهی و اعتماد خود را به خدمتگزاران خود را نشان دادند.البته در چند ماه گذشته یعنی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، شاهد اوج همراهی مردم بودیم. ما برای اجرای این طرح هم از همراهی مردم اطمینان داشتیم که مردم هم خوب توجیه شده و به خوبی هم همراهی کردند.

معاون اول رییس‌جمهور همچنین خاطر نشان کرد: معمولا در ایام مسافرت، مصرف بنزین ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون لیتر در روز است که در روز ۲۴ خرداد این رقم به ۱۹۵ میلیون لیتر رسید. برآورد ما این بود که در روز اول اجرای طرح اصلاحی قیمت بنزین مصرف بالا برود که این رقم به ۱۵۰ میلیون لیتر رسید یعنی مردم واقعا همراهی کردند و باید اشاره کرد که خدمت به این مردم افتخار است. از سویی باید از تلاش‌های دستگاه مربوطه از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، کشور ، استانداران، بخش‌های امنیتی و نظارتی نیز تشکر کرد.

عارف در ادامه با اشاره به نقش رسانه ها از جمله صدا و سیما در اجرای این پروژه ملی، گفت: صدا و سیما با استفاده از کارشناسان نخبگان و برنامه های میدانی، مردم را نسبت به اجرای این طرح توجیه کرد که باید از رسانه ها از جمله صداوسیما قدردانی کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به در پیش بودن شب یلدا به عنوان یک مناسبت تاریخی در ایین دیرینه ایرانیان، گفت: اصناف در چند ماه گذشته رفتار ارزشمندی داشتند. در شب عید آنها قیمت ها را ۱۵ تا ۲۰ درصد و در آستانه مهر ماه هم قیمت لوازم التحریر را به طور متوسط ۲۰ درصد کاهش دادند.اصناف بابت توزیع اقلام شب یلدا نیاز به تذکر ندارند ولی همه باید تلاش کنیم تا خانه های مردم را در این شب گرم نگه داریم وبرای اینکار باید کالاها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد. اصناف در ماه های گذشته مخصوصا در زمان جنگ ۱۲ روزه عملکرد خوبی داشته و خوش درخشیدند.

وی افزود: راهبرد ما این است که قیمت ها در چارچوب مقررات تعیین شود و خود اصناف در بازار نظارت داشته باشند. نهادهای نظارتی حاکمیتی هم وجود دارد که باید وظایف خود را انجام داده و فعال باشد.

عارف در مورد بازار محصولات لبنی نیز بیان کرد: در مورد لبنیات گله مند هستیم. برای کاهش قیمت پیشنهاد شده که صادرات شیر خشک را ممنوع کنیم. اگر قیمت ها داوطلبانه اصلاح نشود این حداقل کاری است که انجام می دهیم. ما اهرم های قانونی و حاکمیتی داریم که در شرایط لازم می توانیم از آن استفاده کنیم ولی بنای ما این نیست که از این اهرم ها و برخوردهای دادگاهی که گاهی لازم است استفاده کنیم. خود تولیدکنندگان شیر رعایت کرده و قیمت لبنیات را متعادل کنند تا گله های مردم رفع شده و بتوانند لبنیات را با قیمت مناسب تهیه کنند.

وی همچنین تاکید کرد: تصمیم دولت این است که درآمد اصلاحات ساختاری از جمله اصلاح قیمت بنزین در کالابرگ و معیشت مردم هزینه شود.

عارف همچنین بر نظارت و بازرسی جدی بر بازار و مقابله با عده ای سودجو تأکید کرد.

در ادامه این جلسه نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درباره روند تأمین نهاده های دامی گفت: همه نهاده های دامی که ارز ترجیحی می گیرند ظرف ۴۸ ساعت در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و خریدها انجام گرفته است. در حال حاضر ورود نهاده های دامی از بندر امام خمینی در حال انجام است و از همه ظرفیت بنادر برای واردات این نهاده ها استفاده می شود.

وی خاطرنشان کرد: با تامین نهاده ها و همچنین فروکش کردن تب برفکی امیدواریم بخشی از افزایش قیمت ها تعدیل شود.

وزیر کشاورزی همچنین در مورد تامین کالاهای شب یلدا گفت: همکاران ما با سازمان میادین برای نحوه عرضه و قیمت این کالاها در سطح عمده فروشی به توافق رسیده اند . امیدواریم با مشارکت اصناف شاهد باشیم که این کالاها با قیمت منطقی در اختیار مردم قرار بگیرد.

نوری قزلجه در ادامه خبر داد که کمیته ای در وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کالاهای مورد نیاز ایام ماه رمضان و نوروز تشکیل شده است.

در ادامه این جلسه نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف درباره نظارت بر بازار اجیل و خشکبار، شیرینی، میوه و گل برای شب یلدا گفت: با همکاری اصناف و نهادهای نظارتی پایش دقیقی بر بازار این کالاها در حال انجام است. درباره چگونگی شکایت مردم نیز اطلاع رسانی از طریق رسانه ها انجام شده است و اقداماتی از قبیل نظارت بر نصب برچسب قیمت ها و ارائه کالای مطلوب در حال انجام است. تمرکز ما بر کالاهای پرمصرف برای شب یلداست.

در این جلسه با هدف مدیریت بازار شیر و محصولات لبنی اصلی، در مورد قیمت شیر خام و ۴ قلم محصول لبنی اصلی بازنگری انجام شد و همچنین بر استقرار بازرس های نظارتی برای کنترل بر قیمت های بازار تأکید شد.

بر این اساس قیمت شیر خام درب کارخانه کیلویی ۲۹هزار و۵۰۰ تومان، شیر نایلونی ۹۰۰گرم ۱,۵درصد چربی ۳۸هزار و۷۰۰ تومان،شیر بطر ۱۰۰۰گرمی ۱.۵درصد چربی۴۸هزار و ۷۰۰ تومان ،پنیرuf ۴۰۰ گرمی ۱.۵درصد چربی ۹۴ هزار و۵۰۰ تومان و ماست ۲۰۰۰ گرمی ۱.۵درصد چربی ۱۱۸ هزار تومان مصوب شد.

همچنین دلایل ایجاد التهاب در برخی محصولات بازار بورس به خصوص در رابطه با اقلام با رقابت بالا بررسی و راهکارهای پیشنهادی ارائه شد.

در ادامه بر نظارت جدی بر بازار برای مقابله با گرانفروشی و تشکیل و فعال شدن کمیته ویژه ماه مبارک رمضان و ایام نوروز توسط وزارت جهاد کشاورزی تاکید شد.

در این جلسه همچنین ضمن بررسی آخرین وضعیت بازار برنج ، به تسریع در اجرایی شدن تکالیف بخش های مختلف برای تنظیم بازار این محصول تأکید شد.