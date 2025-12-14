خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر دریادار ایرانی در آیین رونمایی از آثار مستند نداجا مطرح کرد؛

دینداری و دین‌باوری در نیروی دریایی نهادینه شده است

دینداری و دین‌باوری در نیروی دریایی نهادینه شده است
کد خبر : 1727488
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه لازمه عبور طوفان‌ها، اتحاد، کار جمعی و توکل بر خداوند است گفت: دینداری و دین‌باوری در نیروی دریایی نهادینه شده است و همین باور سبب شده نام‌هایی چون ناخدا عباس و عملیات مروارید در تاریخ ماندگار شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آئین رونمایی از آثار مستند و موسیقایی نداجا که در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، با اشاره به جایگاه قصه‌گویی در انتقال مفاهیم عمیق، اظهار کرد: هنر روایت و قصه‌گویی از زیباترین و مؤثرترین هنرهاست و آنچه امروز به دست ما رسیده، حاصل تلاش ارزشمند هنرمندانی است که با دقت، تعهد و ذوق، این روایت‌ها را گردآوری و به شکلی فاخر عرضه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه عمق زحمات انجام‌شده فراتر از آن است که در چند اثر خلاصه شود، گفت: آنچه امروز ارائه شده تنها گوشه‌ای از یک اقیانوس تلاش و مجاهدت است و از همه عزیزانی که از خانه ملت و دیگر مجموعه‌ها در این آئین حضور یافتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امیر دریادار ایرانی با اشاره به نام‌گذاری یکی از آثار با عنوان «مروارید»، تصریح کرد: نام «مروارید» هوشمندانه انتخاب شده است؛ چراکه صید آن دشوار اما بسیار ارزشمند است و هرچه زمان می‌گذرد، ارزش آن نیز بیشتر می‌شود. پیشکسوتان نیروی دریایی همان مرواریدهای گران‌بهایی هستند که تجربه، ایمان و راهبرد را به نسل‌های بعد منتقل کرده‌اند.

وی توکل و توسل را از ارکان هویت نیروی دریایی دانست و تصریح کرد: دینداری و دین‌باوری در نیروی دریایی نهادینه شده است و همین باور سبب شده نام‌هایی چون ناخدا عباس و عملیات مروارید در تاریخ ماندگار شوند. این مسیر با توکل بر خدا و توسل به اهل‌بیت (ع) نه‌تنها کمرنگ نمی‌شود، بلکه روزبه‌روز پررنگ‌تر خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه به جایگاه راهبردی نداجا اشاره و تاکید کرد: امروز نیروی دریایی ارتش به عنوان نیرویی حیاتی و تعیین‌کننده شناخته می‌شود و این مسیر ادامه‌دار خواهد بود. تاریخ امروز با گذشته متفاوت است و آنچه از دریا برمی‌خیزد، مبتنی بر همت، اراده، دانش و ایمان است.

امیر دریادار ایرانی در پایان با قدردانی از هنرمندان حاضر در این آئین خاطرنشان کرد: نیروی دریایی همچون گذشته دست یاری به سوی جامعه هنری دراز می‌کند و هر اقدامی که در توان داشته باشد را برای تداوم این مسیر انجام خواهد داد چراکه لازمه عبور طوفان‌ها، اتحاد، کار جمعی و توکل بر خداوند است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری