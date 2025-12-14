امیر دریادار ایرانی در آیین رونمایی از آثار مستند نداجا مطرح کرد؛
دینداری و دینباوری در نیروی دریایی نهادینه شده است
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه لازمه عبور طوفانها، اتحاد، کار جمعی و توکل بر خداوند است گفت: دینداری و دینباوری در نیروی دریایی نهادینه شده است و همین باور سبب شده نامهایی چون ناخدا عباس و عملیات مروارید در تاریخ ماندگار شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آئین رونمایی از آثار مستند و موسیقایی نداجا که در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، با اشاره به جایگاه قصهگویی در انتقال مفاهیم عمیق، اظهار کرد: هنر روایت و قصهگویی از زیباترین و مؤثرترین هنرهاست و آنچه امروز به دست ما رسیده، حاصل تلاش ارزشمند هنرمندانی است که با دقت، تعهد و ذوق، این روایتها را گردآوری و به شکلی فاخر عرضه کردهاند.
وی با بیان اینکه عمق زحمات انجامشده فراتر از آن است که در چند اثر خلاصه شود، گفت: آنچه امروز ارائه شده تنها گوشهای از یک اقیانوس تلاش و مجاهدت است و از همه عزیزانی که از خانه ملت و دیگر مجموعهها در این آئین حضور یافتند، صمیمانه قدردانی میکنم.
امیر دریادار ایرانی با اشاره به نامگذاری یکی از آثار با عنوان «مروارید»، تصریح کرد: نام «مروارید» هوشمندانه انتخاب شده است؛ چراکه صید آن دشوار اما بسیار ارزشمند است و هرچه زمان میگذرد، ارزش آن نیز بیشتر میشود. پیشکسوتان نیروی دریایی همان مرواریدهای گرانبهایی هستند که تجربه، ایمان و راهبرد را به نسلهای بعد منتقل کردهاند.
وی توکل و توسل را از ارکان هویت نیروی دریایی دانست و تصریح کرد: دینداری و دینباوری در نیروی دریایی نهادینه شده است و همین باور سبب شده نامهایی چون ناخدا عباس و عملیات مروارید در تاریخ ماندگار شوند. این مسیر با توکل بر خدا و توسل به اهلبیت (ع) نهتنها کمرنگ نمیشود، بلکه روزبهروز پررنگتر خواهد شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه به جایگاه راهبردی نداجا اشاره و تاکید کرد: امروز نیروی دریایی ارتش به عنوان نیرویی حیاتی و تعیینکننده شناخته میشود و این مسیر ادامهدار خواهد بود. تاریخ امروز با گذشته متفاوت است و آنچه از دریا برمیخیزد، مبتنی بر همت، اراده، دانش و ایمان است.
امیر دریادار ایرانی در پایان با قدردانی از هنرمندان حاضر در این آئین خاطرنشان کرد: نیروی دریایی همچون گذشته دست یاری به سوی جامعه هنری دراز میکند و هر اقدامی که در توان داشته باشد را برای تداوم این مسیر انجام خواهد داد چراکه لازمه عبور طوفانها، اتحاد، کار جمعی و توکل بر خداوند است.