به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آئین رونمایی از آثار مستند و موسیقایی نداجا که در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، با اشاره به جایگاه قصه‌گویی در انتقال مفاهیم عمیق، اظهار کرد: هنر روایت و قصه‌گویی از زیباترین و مؤثرترین هنرهاست و آنچه امروز به دست ما رسیده، حاصل تلاش ارزشمند هنرمندانی است که با دقت، تعهد و ذوق، این روایت‌ها را گردآوری و به شکلی فاخر عرضه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه عمق زحمات انجام‌شده فراتر از آن است که در چند اثر خلاصه شود، گفت: آنچه امروز ارائه شده تنها گوشه‌ای از یک اقیانوس تلاش و مجاهدت است و از همه عزیزانی که از خانه ملت و دیگر مجموعه‌ها در این آئین حضور یافتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امیر دریادار ایرانی با اشاره به نام‌گذاری یکی از آثار با عنوان «مروارید»، تصریح کرد: نام «مروارید» هوشمندانه انتخاب شده است؛ چراکه صید آن دشوار اما بسیار ارزشمند است و هرچه زمان می‌گذرد، ارزش آن نیز بیشتر می‌شود. پیشکسوتان نیروی دریایی همان مرواریدهای گران‌بهایی هستند که تجربه، ایمان و راهبرد را به نسل‌های بعد منتقل کرده‌اند.

وی توکل و توسل را از ارکان هویت نیروی دریایی دانست و تصریح کرد: دینداری و دین‌باوری در نیروی دریایی نهادینه شده است و همین باور سبب شده نام‌هایی چون ناخدا عباس و عملیات مروارید در تاریخ ماندگار شوند. این مسیر با توکل بر خدا و توسل به اهل‌بیت (ع) نه‌تنها کمرنگ نمی‌شود، بلکه روزبه‌روز پررنگ‌تر خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه به جایگاه راهبردی نداجا اشاره و تاکید کرد: امروز نیروی دریایی ارتش به عنوان نیرویی حیاتی و تعیین‌کننده شناخته می‌شود و این مسیر ادامه‌دار خواهد بود. تاریخ امروز با گذشته متفاوت است و آنچه از دریا برمی‌خیزد، مبتنی بر همت، اراده، دانش و ایمان است.

امیر دریادار ایرانی در پایان با قدردانی از هنرمندان حاضر در این آئین خاطرنشان کرد: نیروی دریایی همچون گذشته دست یاری به سوی جامعه هنری دراز می‌کند و هر اقدامی که در توان داشته باشد را برای تداوم این مسیر انجام خواهد داد چراکه لازمه عبور طوفان‌ها، اتحاد، کار جمعی و توکل بر خداوند است.

