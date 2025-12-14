خبرگزاری کار ایران
امیر سیاری:

وضعیت روحیه کارکنان نیروهای مسلح بسیار خوب است

کد خبر : 1727408
معاون هماهنگی ارتش گفت: در ارزیابی‌های اخیر به این نتیجه رسیدیم که وضعیت روحیه کارکنان بسیار خوب است، آمادگی تجهیزات بسیار مناسب است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر سرتیپ حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگی ارتش در جمع خبرنگاران در خصوص آمادگی نیروهای مسلح گفت: در ارزیابی‌های اخیر به این نتیجه رسیدیم که وضعیت روحیه کارکنان بسیار خوب است، آمادگی تجهیزات بسیار مناسب است. 

وی افزود: با توجه به تجربیات به دست آمده در نحوه تاکتیک‌ها و نحوه عملکرد نیروها در زمین و آسمان و هوا و دریا، تجدیدنظر لازم انجام شده است.

 

