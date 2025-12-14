امیر سیاری:
وضعیت روحیه کارکنان نیروهای مسلح بسیار خوب است
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر سرتیپ حبیبالله سیاری معاون هماهنگی ارتش در جمع خبرنگاران در خصوص آمادگی نیروهای مسلح گفت: در ارزیابیهای اخیر به این نتیجه رسیدیم که وضعیت روحیه کارکنان بسیار خوب است، آمادگی تجهیزات بسیار مناسب است.
وی افزود: با توجه به تجربیات به دست آمده در نحوه تاکتیکها و نحوه عملکرد نیروها در زمین و آسمان و هوا و دریا، تجدیدنظر لازم انجام شده است.