هشدار دیوان محاسبات کشور نسبت به افزایش زمان ترخیص کالا در گمرکات ایران

دیوان محاسبات کشور درباره افزایش زمان ترخیص کالا در گمرکات کشور هشدار داد.

به گزارش ایلنا، طبق گزارش این نهاد نظارتی، میانگین زمان انجام تشریفات گمرکی کالا‌های وارده به کشور، از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفت‌ماهه اول ۱۴۰۴ افزایش یافته است. در این مدت، تشریفات گمرکی کالا‌های مربوط به حدود ۱۰۸۵۷ اظهارنامه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بین ۳ تا ۶ ماه به طول انجامیده است.

گفتنی است باتوجه به آثار سوء انباشت کالا‌ها در گمرکات کشور، دیوان محاسبات بر اصلاح فوری شرایط و فرآیند‌های موجود تاکید داشته و عدم اهتمام گمرک ایران در انتشار شفاف میزان نقش دستگاه‌های دخیل در این تاخیرات را از عوامل تداوم وضعیت فعلی دانسته و نسبت به تبعات تأخیر در اتخاذ تصمیمات موثر هشدار می‌دهد.

