بسم الله الرحمن الرحیم

چندی ست که کراراً افرادی به اینجانب مراجعه کرده و یا نامه نوشته اند و از انتشار اخباری در فضای مجازی راجع به ائمه اهل بیت(علیهم السلام) بسیار نارحت بودند و از من می خواستند که در این باره اقدامی کنم.

چند روزی صبر کردم سرانجام تصمیم گرفتم که مطالبی را به عنوان نصیحت و ارشاد بگویم شاید عرائضم مؤثر باشد.

چه انگیزه ای برای طرح این مسائل است؟

هر انسان خردمندی که موضوعی را در ملأعام منتشر می کند باید غرض عقلایی داشته باشد و به تعبیر دیگر باید آن موضوع در جامعه مفید و سودمند باشد و یا مشکلی را حل کند.

اکنون که زن و کودک، نظامی و غیر نظامی مسلمانان در غزه درو می شوند و میلیاردها مسلمان به این مصیبت می نگرند اما کار عملی انجام نمی دهند. آیا در این شرائط طرح این مسائل صحیح و عقلایی است؟

امروز انسجام داخلی برای ما سرمایه است نه تنها انسجام داخلی بلکه وحدت مسلمین در مقابل کفر امر لازم و ضروری است و نباید به چنین وحدتی ضربه بخورد.

مطبی که درباره حضرت زهرا (علیها السلام) مطرح شده تازگی ندارد

آنچه که از ایشان درباره دخت گرامی پیامبر (علیها السلام) نقل شده چیز جدیدی نیت و سی و چند سال قبل فردی در بیروت این مطلب را طرح کرد و اینجانب نامه ای خدمتشان نوشتم. ایشان در پاسخ انکار کرد و در هر حال این شبهه قبلاً در بیروت و لبنان منتشر شده بود و حالا گوینده در قم همان را تکرار می کند.

کتاب «الحجة الغراء علی شهادة فاطمة الزهرا (علیها السلام)» کتابی است جامع و پاسخگوی شبهات ایشان است. در این کتاب همه مطالب از کتب معتبر اهل سنت نقل شده، حتّی هجوم به بیت فاطمه(س). توضیح اینکه خلیفه وقت به هنگام بیماری که منجر به مرگ او شد می گفت ای کاش سه کار را انجام نمی دادم و سه چیز دیگر را انجام می دادم و سه چیز را از رسول خدا می پرسیدم. اما یکی از آن سه چیز که انجام نمی دادم مسأله کشف بیت فاطمه است که از این بسیار ناراحتم.

اصولاً کشف بیت فاطمه(س) از مسلمات تاریخ است. حالا خصوصیات کشف چگونه بوده آن بستگی به تحلیل دارد که شرائط ساختمان های آن زمان چگونه بوده است.

قصیده عمریه

چندی قبل در مصر به عنوان تکریم از ناظم این قصیده بزرگداشتی بر پا نمودند و یکی از افتخارات ایشان این سه بیت زیر است:

وقولة لعلی قالها عمر *** أکرم بسامِعها أعظِم بمُلقیها

حرقتُ دارک لا أبقی علیک بها *** إن لم تُبایع وبنت المصطفی فیها

ما کان غیر ابی حفص بقائلها *** امام فارس عدنان و حامیها

از آنجا که من احتمال می دهم که می توان از طریق مذاکره در افکارشان اثر گذاشت ولذا سه شخصیت بزرگ علمی در حوزه را معرفی می کنم که افکار و اندیشه های خود را با آنها در میان بگذارد.

۱. آیت اللّه ربانی روزها در مدرسه فیضیه ساعت ۱۱ ضمن تدریس کلام به توضیح این نوع مشکلات می پردازد.

۲. آیت اللّه سید علی میلانی مؤسس مرکز امامت دارای آثار علمی فراوان در مسأله امامت و ولایت.

۳. حجت الإسلام والمسلمین جناب آقای طبسی نویسنده و صاحب نظر.

اگر واقعاً ایشان خواهان حقیقت است تنها به قاضی نرود و مسائل مورد نظر را با آنان در میان بگذارد و ارشادات آن را پذیرا باشد و برای آشنایی با مقامات حضرت جواد (علیه السلام) به کتاب «نفحات السحر» مراجعه بفرماید.

در پایان یادآور می شوم گناه از جای کوچک شروع می شود، انحراف هم هکذا. اگر در آغاز علاج نشود ادامه پیدا می کند.

سید أحمد کسروی از شاگردان پدر من بود کتاب خلاصة الحساب شیخ بهایی را نزد او خوانده بود. غرور جوانی او را وادار کرد که در کالج آمریکایی ها تدریس کند، کم کم سخنان غیر صحیحی را گفت که کار در پایان به آنجا رسید که اسلام و خاتمیت را منکر شد و پس از مرگ جنازه او را در هیچ قبرستانی نپذیرفت.

در پایان از خداوند متعال عزت و عظمت و وحدت جهان اسلام را خواهانم.

والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته

