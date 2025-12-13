خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پژمانفر:

برداشت مازاد آب زیرزمینی به ۱۵ میلیارد مترمکعب رسید

برداشت مازاد آب زیرزمینی به ۱۵ میلیارد مترمکعب رسید
کد خبر : 1726753
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به گزارش این کمیسیون درباره منابع آب کشور، گفت: برداشت مازاد از منابع زیرزمینی طی سال‌های اخیر به بحران آب منجر شده از این رو ضروری است تا مدیریت دقیق و سهم‌بندی منابع آبی بین بخش کشاورزی، صنعت و شرب انجام شود.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به قرائت گزارش اقدامات کمیسیون اصل نود در صحن علنی مجلس گفت: از مشکلات اساسی مورد توجه کمیسیون بحث مدیریت منابع و مصارف یعنی حسابداری آب است به نحوی که نباید میزان برداشت آب از مقدار نزولات آسمانی و جذب آن بیشتر باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به قوانین برنامه چهارم تا هفتم توسعه، ادامه داد: در طول مدت برنامه چهارم توسعه ۴ میلیارد مترمکعب بیش از حد مجاز برداشت شده بود و قرار بود این کسری در برنامه پنجم جبران شود، اما جبران نشد. در ادامه، قانون برنامه ششم میزان برداشت مازاد به ۱۱ میلیارد و در قانون برنامه هفتم به ۱۵ میلیارد مترمکعب رسید که نشان‌دهنده مدیریت نادرست منابع آبی است.

وی دلیل دیگر بحران آب را تغییر مدیریت منابع آب از حوزه‌ای به استانی دانست و توضیح داد: این تغییر موجب رقابت بین استان‌ها در برداشت آب شده و برداشت بیش از حد منابع زیرزمینی را افزایش داده است.

پژمانفر با اشاره به اقدامات کمیسیون اصل نود افزود: در جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور گزارش ارائه شد و دستور داده شد تجربیات کمیسیون در شورای عالی آب استفاده شود. در این چارچوب، بهره‌برداران شامل کشاورزان، صنعتگران و شرکت‌های آبفا مدیریت منابع آب را با توجه به نزولات آسمانی و ظرفیت سفره‌های زیرزمینی انجام خواهند داد تا بیش از سهم تعیین‌شده برداشت نشود.

پژمانفر همچنین درباره وضعیت قنات‌ها توضیح داد: در قنات‌ها نیز برداشت بیش از حد یا کاهش سطح زیرکشت در خشکسالی و افزایش آن در ترسالی بدون محاسبه دقیق انجام شده که به ناهنجاری فعلی در منابع آب منجر شده است.

وی تأکید کرد: این پرونده یکی از حساس‌ترین موضوعات کمیسیون است و پیگیری آن تا اصلاح کامل وضعیت ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری