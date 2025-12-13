برداشت مازاد آب زیرزمینی به ۱۵ میلیارد مترمکعب رسید

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به قرائت گزارش اقدامات کمیسیون اصل نود در صحن علنی مجلس گفت: از مشکلات اساسی مورد توجه کمیسیون بحث مدیریت منابع و مصارف یعنی حسابداری آب است به نحوی که نباید میزان برداشت آب از مقدار نزولات آسمانی و جذب آن بیشتر باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به قوانین برنامه چهارم تا هفتم توسعه، ادامه داد: در طول مدت برنامه چهارم توسعه ۴ میلیارد مترمکعب بیش از حد مجاز برداشت شده بود و قرار بود این کسری در برنامه پنجم جبران شود، اما جبران نشد. در ادامه، قانون برنامه ششم میزان برداشت مازاد به ۱۱ میلیارد و در قانون برنامه هفتم به ۱۵ میلیارد مترمکعب رسید که نشان‌دهنده مدیریت نادرست منابع آبی است.

وی دلیل دیگر بحران آب را تغییر مدیریت منابع آب از حوزه‌ای به استانی دانست و توضیح داد: این تغییر موجب رقابت بین استان‌ها در برداشت آب شده و برداشت بیش از حد منابع زیرزمینی را افزایش داده است.

پژمانفر با اشاره به اقدامات کمیسیون اصل نود افزود: در جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور گزارش ارائه شد و دستور داده شد تجربیات کمیسیون در شورای عالی آب استفاده شود. در این چارچوب، بهره‌برداران شامل کشاورزان، صنعتگران و شرکت‌های آبفا مدیریت منابع آب را با توجه به نزولات آسمانی و ظرفیت سفره‌های زیرزمینی انجام خواهند داد تا بیش از سهم تعیین‌شده برداشت نشود.

پژمانفر همچنین درباره وضعیت قنات‌ها توضیح داد: در قنات‌ها نیز برداشت بیش از حد یا کاهش سطح زیرکشت در خشکسالی و افزایش آن در ترسالی بدون محاسبه دقیق انجام شده که به ناهنجاری فعلی در منابع آب منجر شده است.

وی تأکید کرد: این پرونده یکی از حساس‌ترین موضوعات کمیسیون است و پیگیری آن تا اصلاح کامل وضعیت ادامه خواهد داشت.

