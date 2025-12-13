خبرگزاری کار ایران
سخنگوی شورای نگهبان:

اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات‌های میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند

طحان نظیف از انتخاب اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات‌های میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از انتخاب اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات‌های میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی توسط اعضای شورای نگهبان خبر داد.

براساس اعلام این خبر آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی، آیت‌الله عباس کعبی‌نسب، دکتر سیامک ره‌پیک، دکتر عباسعلی کدخدایی و دکتر محمدحسن صادقی مقدم به عنوان اعضای این هیئت معرفی شدند.

بر اساس قوانین انتخاباتی، اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید ۵ نفر باشند که از سوی شورای نگهبان انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شوند.

یادآور می‌شود که شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات‌های مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد.

برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در ۵ حوزه

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه انتخابیه و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در ۳ حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد.

به گفته وی، ۵ حوزه انتخابیه که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در آنها برگزار خواهد شد عبارتند از «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «نقده و اشنویه»، «بستان‌آباد» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر» که نمایندگان آنها به دلیل پذیرش مسئولیت‌هایی در دولت، از مجلس خارج شدند.

وی همچنین بیان داشت: باتوجه به شهادت آیت‌الله رئیسی و آیت‌الله آل‌هاشم و درگذشت آیت‌الله نعیم‌آبادی، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز در حوزه‌های انتخابیه خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و تهران برگزار خواهد شد.

براساس اعلام وزارت کشور انتخابات‌های میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی همراه با انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

