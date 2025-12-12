عارف:
رعایت اصل محرمانگی پرونده بیمار ضروری است
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت رعایت اصل محرمانگی، حریم خصوصی و سطح دسترسی پرونده بیمار گفت: اقدامات خوبی در وزارت بهداشت و درمان برای حل مشکلات این عرصه آغاز شده است و باید تا پایان این دولت، آسیبها و مشکلات را کاهش دهیم و عقبماندگی در زمینه پیشبرد سلامت الکترونیک را جبران کنیم.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در نخستین نشست کارگروه سلامت الکترونیک با بیان اینکه این موضوع بسیار مهم است، اما تاکنون در کشورمان مغفول واقع شده است، بیان داشت: در این زمینه حتی از نرخ متوسط دنیا هم عقب هستیم. البته بخشی از آن به علت کمبود امکانات و دسترسی نداشتن بسیاری از بخشهای کشور به شبکهها و سامانههای الکترونیکی مربوط است.
محمد رضا عارف ادامه داد: بخش پزشکی، همیشه در استفاده از فناوریهای روز پیشتاز بوده است، چون بخش مهمی از نخبگان کشورمان در این رشته حضور دارند. اکنون ضرورت دارد که عقبماندگی در حوزه برنامه سلامت الکترونیک را جبران کنیم، زیرا توانمندی داخلی برای جبران عقبماندگی را در اختیار داریم.
معاون اول رئیس جمهور، گفت: در قانون برنامه هفتم پیشرفت، احکام خوبی در زمینه برنامه سلامت الکترونیک آمده است و بندها و مواد مربوط به این بخش متفاوت از سایر بخشهاست. به این معنا که برنامه هفتم پیشرفت در زمینه سلامت الکترونیک بیشتر جنبه رهنمود دارد که این یک مزیت محسوب میشود و دست ما را برای فعالیت در چارچوب این رهنمودها باز میگذارد.
عارف اظهار داشت: سند نقشه راه سلامت الکترونیک که اواخر مهر امسال ابلاغ شد، یک سند بسیار گویا و با سمت و سوی خوبی است که باید ملاک عمل قرار گیرد. البته راه برای اصلاحات احتمالی این سند هم باز است.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد معماری هوشمند برای نظام سلامت، گفت: با وجود همه تلاشهای وزارت بهداشت، تا به حال در زمینه پزشک خانواده و نظام ارجاع که در اولویت دولت بوده است، در حد انتظار موفقیت حاصل نشده است. البته مسائل فرهنگی یک دلیل برای این شرایط بوده است. بنابراین باید مردم را همراه کرد. رئیسجمهور هم اصرار دارد که باید در زمینه پزشک خانواده، نظام ارجاع و تحول در سلامت الکترونیکی اقدامات جدی انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با توجه به مشکلات بخش سلامت کشور، گفت: قاچاق دارو، یک آفت و مشکل جدی است. در کشورهای همسایه به وفور داروهای ایرانی به صورت قاچاق وجود دارد. دارو با ارز ترجیحی تهیه شده است، اما به خارج از کشور قاچاق میشود.
عارف با انتقاد از کمبود نظارت بر مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی، اظهار داشت: برخی مطبها نرخ مصوب برای تعرفهها را رعایت نکردهاند و حتی تا دو برابر آن، دریافت میکنند. از سویی تا چه حد، نظارت در بخش دولتی جدی گرفته میشود و آیا زمینه نظارت جدی در بخش دولتی نیز وجود دارد؟
معاون اول رئیس جمهور، تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات در بخش سلامت، بینظمی و بیحساب و کتاب بودن مصرف دارو در کشور است. سرانه مصرف دارو در کشور ما بیشتر از سایر کشورهاست. گاه، حتی بیمار به پزشک میگوید که چه دارویی تجویز کند. شاید سامانه سلامت الکترونیکی بتواند این مشکل را کاهش دهد.
عارف با بیان اینکه استفاده غیر ضروری از وسایل پیشرفته درمانی، یکی دیگر از مشکلات بخش سلامت است، گفت: باید این موضوع هم نظارت و بررسی شود که هر منطقه به چه دستگاههای پیشرفته پزشکی نیاز دارد و نظم در این زمینه ایجاد شود. مشکل دیگر این است که گاه، یک دستگاه پیشرفته خریده میشود، اما چون توان و امکان تعمیر آن وجود ندارد، با اولین خرابی، آن دستگاه از کار میافتد.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین دخالتهای غیر تخصصی در زمینه بهداشت و درمان را یک مشکل دیگر ذکر کرد و اظهار داشت: گاه، افرادی که تخصص پزشکی ندارند، در این زمینه فعالیت میکنند و از آن سو، گاه پزشکان به فعالیتهای غیر تخصصی روی میآورند. البته سرانه پزشک متخصص نسبت به جمعیت کشور خیلی خوب است، اما مشکل در توزیع عادلانه این متخصصان در کشور است. نه با زور، نه با افزایش پرداختی و نه سهمیه ویژه دادن، این مشکل حل نمیشود، اما برنامه سلامت الکترونیک میتواند این مشکل را حل و دسترسی مناطق محروم به پزشک متخصص را آسانتر کند.
عارف با تأکید بر ضرورت رعایت اصل محرمانگی، حریم خصوصی و سطح دسترسی پرونده بیمار، تصریح کرد: اقدامات خوبی در وزارت بهداشت و درمان برای حل مشکلات این عرصه آغاز شده است و باید بتوانیم تا پایان این دولت، آسیبها و مشکلات را کاهش دهیم و عقبماندگی در زمینه پیشبرد سلامت الکترونیک را جبران کنیم
معاون اول رئیس جمهور گفت: در این زمینه میتوانیم تجربیات موفق سایر کشورها را نیز بررسی کنیم و از تعامل علمی با آنها بهره ببریم.
عارف در پایان با تأکید بر لزوم برگزاری منظم نشستهای کارگروه سلامت الکترونیک، بیان داشت: این کارگروه، اختیارات خوبی دارد و تصمیمات آن باید مبنای عمل باشد. سایر دستگاهها هم باید کمک کنند تا طرحهای پیشران تهیه شده در برنامه تحول نظام حکمران به سلامت، تا پایان دولت چهاردهم، نهایی و اجرایی شود.
گفتنی است در این نشست، گزارشی از کارهای انجام شده برای تهیه برنامه تحول نظام حکمرانی سلامت با موضوعیت سلامت الکترونیک هوشمند، ارائه شد و کلیات این برنامه به تصویب رسید.