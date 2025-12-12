خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در دیدار نخست وزیر میانمار:

تصویر روشنی از ظرفیت‌های همکاری میان ایران و میانمار وجود دارد

تصویر روشنی از ظرفیت‌های همکاری میان ایران و میانمار وجود دارد
کد خبر : 1726335
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر میانمار گفت: تصویر روشنی از ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور وجود دارد و لازم است کارشناسان ایران و میانمار مسیرهای تقویت مناسبات را به‌صورت دقیق بررسی کنند.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حاشیه «اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد» در عشق‌آباد در دیدار «نیو ساو» نخست‌وزیر میانمار، با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و میانمار، از جمله سفر بازرگانان ایرانی در دوران کهن و حضور ایرانی‌تباران در این سرزمین، گسترش همکاری‌ها را به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و تجاری ضروری و سودمند ارزیابی کرد.

پزشکیان تأکید کرد: تصویر روشنی از ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور وجود دارد و لازم است کارشناسان ایران و میانمار مسیرهای تقویت مناسبات را به‌صورت دقیق بررسی کنند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به علاقه‌مندی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با کشورهای عضو «آسه‌آن»، افزود: پذیرش ایران به‌عنوان شریک گفت‌وگو در این نهاد مهم منطقه‌ای می‌تواند نقش قابل توجهی در ارتقای سطح همکاری ما با کشورهای شرق آسیا، از جمله میانمار، ایفا کند.

نیو ساو نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از نخستین ملاقات خود با رئیس‌جمهور ایران اظهار داشت: روابط دیپلماتیک میان دو کشور از سال 1968 برقرار شده است، اما هنوز سفارتخانه‌های رسمی در پایتخت‌های یکدیگر نداریم. از سال 2010 مشورت‌های سیاسی میان دو کشور آغاز شده و روابط در مسیر توسعه قرار گرفته است. مایل هستیم همکاری‌های خود را با جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش گسترش دهیم.

نخست وزیر میانمار با اشاره به نیازهای اقتصادی و فنی میانمار افزود: مایلیم در زمینه واردات نفت، بهره‌گیری از فناوری‌های استخراج نفت ایران و همچنین صادرات محصولاتی مانند چرم و لاستیک با ایران همکاری کنیم. تسهیل روابط بانکی و ایجاد همکاری میان بانک‌های مرکزی دو کشور نیز برای توسعه تجارت ضروری است.

نیو ساو همچنین بر تعاملات چندجانبه میان دو کشور تأکید کرد و گفت: در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی، به‌ویژه مقابله با اقدامات یک‌جانبه قهرآمیز، تمایل داریم تماس‌ها و هماهنگی‌های بیشتری با ایران داشته باشیم.

نخست وزیر میانمار در بخش پایانی سخنان خود به برگزاری انتخابات آتی در میانمار اشاره کرد و اظهار داشت: قرار است انتخابات در دسامبر سال جاری در سه مرحله برگزار شود و ما از 90 کشور دعوت کرده‌ایم تا به‌عنوان ناظر حضور یابند. از جمهوری اسلامی ایران نیز دعوت می‌کنیم در این روند مشارکت کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری