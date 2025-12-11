رهاورد سفر وزیر دادگستری کشورمان به قزاقستان که در معیت رییس جمهور و در روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۴۰۴ انجام شد، امضای ۲ تفاهم‌نامه همکاری مشترک در امور حقوقی و قضایی بود.

در ادامه روند رو به رشد تعاملات و همکاری‌ها در حوزه حقوقی و قضایی، آستانه، پایتخت قزاقستان شاهد امضای ۲ تفاهم‌نامه همکاری بین وزرای دادگستری ایران و قزاقستان بود. تعاملات ایران و قزاقستان که از زمان برقراری روابط رسمی دو کشور در سال ۱۹۹۲ تاکنون با امضای ده‌ها توافق‌نامه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تقویت شده، طی سال‌های اخیر با سفر مقامات عالی‌رتبه، وارد مرحله‌ای راهبردی‌تر شده است.