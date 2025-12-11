خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عزم جدی تهران و آستانه برای توسعه مناسبات حقوقی قضایی

وزرای دادگستری ایران و قزاقستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

وزرای دادگستری ایران و قزاقستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
کد خبر : 1726326
لینک کوتاه کپی شد.

​وزیر دادگستری که به همراه مسعود پزشکیان رییس جمهور کشورمان و هیات همراه به قزاقستان سفر کرده است، در دیدار با همتای خود تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کرد.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در سفر به قزاقستان با حضور در آستانه پایتخت این کشور و در دیدار با همتای قزاقستانی خود، ۲ تفاهم‌نامه همکاری مشترک در حوزه مسایل حقوقی و قضایی امضا کرد.

رهاورد سفر وزیر دادگستری کشورمان به قزاقستان که در معیت رییس جمهور و در روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۴۰۴ انجام شد، امضای ۲ تفاهم‌نامه همکاری مشترک در امور حقوقی و قضایی بود.

در ادامه روند رو به رشد تعاملات و همکاری‌ها در حوزه حقوقی و قضایی، آستانه، پایتخت قزاقستان شاهد امضای ۲ تفاهم‌نامه همکاری بین وزرای دادگستری ایران و قزاقستان بود. تعاملات ایران و قزاقستان که از زمان برقراری روابط رسمی دو کشور در سال ۱۹۹۲ تاکنون با امضای ده‌ها توافق‌نامه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تقویت شده، طی سال‌های اخیر با سفر مقامات عالی‌رتبه، وارد مرحله‌ای راهبردی‌تر شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری