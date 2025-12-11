عزم جدی تهران و آستانه برای توسعه مناسبات حقوقی قضایی
وزرای دادگستری ایران و قزاقستان تفاهمنامه همکاری امضا کردند
وزیر دادگستری که به همراه مسعود پزشکیان رییس جمهور کشورمان و هیات همراه به قزاقستان سفر کرده است، در دیدار با همتای خود تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کرد.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در سفر به قزاقستان با حضور در آستانه پایتخت این کشور و در دیدار با همتای قزاقستانی خود، ۲ تفاهمنامه همکاری مشترک در حوزه مسایل حقوقی و قضایی امضا کرد.
رهاورد سفر وزیر دادگستری کشورمان به قزاقستان که در معیت رییس جمهور و در روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۴۰۴ انجام شد، امضای ۲ تفاهمنامه همکاری مشترک در امور حقوقی و قضایی بود.
در ادامه روند رو به رشد تعاملات و همکاریها در حوزه حقوقی و قضایی، آستانه، پایتخت قزاقستان شاهد امضای ۲ تفاهمنامه همکاری بین وزرای دادگستری ایران و قزاقستان بود. تعاملات ایران و قزاقستان که از زمان برقراری روابط رسمی دو کشور در سال ۱۹۹۲ تاکنون با امضای دهها توافقنامه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تقویت شده، طی سالهای اخیر با سفر مقامات عالیرتبه، وارد مرحلهای راهبردیتر شده است.