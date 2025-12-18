خبرگزاری کار ایران
بیات در گفت‌وگو با ایلنا:

برای بودجه دفاعی حد و مرزی قرار ندهند/ امنیت و سلامت دو شاخص اصلی و حیاتی کشور هستند

یک عضو کمیسیون امورداخلی و شوراها گفت: امنیت و سلامت دو شاخص اصلی و حیاتی هستند که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرند،قطعاً از این دو بخش در لایحه بودجه‌ای که به مجلس بیاید دفاع خواهیم کرد.

محمدبیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ادعای برخی نمایندگان مجلس درخصوص کاهش بودجه دفاعی کشور گفت: ما موافق این هستیم که برای بودجه دفاعی کشور هیچ حد و مرزی قرار ندهند.

این عضو کمیسیون امورداخلی و شوراها تاکید کرد: امنیت و سلامت دو شاخص اصلی و حیاتی هستند که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرند. قطعاً از این دو بخش در لایحه بودجه‌ای که به مجلس  بیاید  دفاع خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر لایحه پیشنهادهای دولت، باید نظرات نیروهای خبره در حوزه‌های مربوطه هم اخذ شود و در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

بیات درباره اظهارنظر برخی از نمایندگان  درباره تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاهای غیرضروری و پیش آمدن این سوال که چرا بر روی دادن ارز ترجیحی به کالا‌ها یک نظارت سفت و سخت وجود ندارد، گفت: آن چیزی که در احکام بودجه برای ارز ترجیحی آمده این است که این ارز باید برای کالاهای ضروری داده شود، نه کالاهای غیرضرور؛  مجلس قطعاً بر این موضوع نظارت عالیه خواهد داشت تا ارز ترجیحی تنها برای کالاهای اساسی اختصاص یابد.

وی ادامه داد: تحقیق و تفحصی هم که از وزارت جهادکشاورزی در حوزه‌های مختلف دنبال می‌شود و قطعاً این توضیحات به رئیس این تحقیق و تفحص ارائه خواهد شد که پیگیری شود تا کالاهای اصلی و ضروری را برای دریافت ارز ترجیحی لحاظ کنند.

این عضو  کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: تعیین کالاهای اساسی و ضروری در حوزه تکالیف دولت است؛ اما همان‌طور که اشاره شد، هرگونه اظهارنظر باید مستند به قوانین باشد.

وی تأکید کرد: البته باید در این موارد استنادات قانونی هم وجود داشته باشد و نباید به اطلاعاتی که صرفاً در فضای مجازی منتشر می‌شود، به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری یا قضاوت اتکا کرد. لازم است نظرات مسئولان و متخصصان حوزه جهاد کشاورزی به‌طور رسمی دریافت و بر اساس آن اتخاذ تصمیم شود.

 

 

