خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی رئیس جدید انجمن دیپلماتیک بانوان وزارت امور خارجه

معرفی رئیس جدید انجمن دیپلماتیک بانوان وزارت امور خارجه
کد خبر : 1725925
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم بزرگداشت روز زن و سالروز میلاد حضرت فاطمه‌ زهرا(س) همراه با معارفه رئیس جدید انجمن دیپلماتیک بانوان وزارت امور خارجه از سوی این انجمن برگزار شد.

 به گزارش ایلنا، در این مراسم ابتدا «پری السادات لواسانی» رییس پیشین انجمن دیپلماتیک بانوان وزارت امور خارجه گزارشی از ۱۴ ماه فعالیت انجمن ارائه داد و بر اهمیت نقش بانوان دیپلمات در تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

در ادامه «آرزو احمدوند» رئیس جدید این انجمن و همسر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، با اشاره به جایگاه الهام‌بخش حضرت فاطمه(س)، از تلاش‌های رئیس پیشین قدردانی کرد و نقش زنان در فعالیت‌های فرهنگی و خیرخواهانه را بسیار اثرگذار دانست.  

این برنامه با اجرای بخش‌های فرهنگی و آیینی و همچنین تقدیر از فعالیت‌های اعضا ادامه یافت و در پایان «آرزو احمدوند» همسر سید عباس عراقچی به عنوان رئیس جدید انجمن دیپلماتیک بانوان وزارت امور خارجه معرفی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری