معرفی رئیس جدید انجمن دیپلماتیک بانوان وزارت امور خارجه
مراسم بزرگداشت روز زن و سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) همراه با معارفه رئیس جدید انجمن دیپلماتیک بانوان وزارت امور خارجه از سوی این انجمن برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم ابتدا «پری السادات لواسانی» رییس پیشین انجمن دیپلماتیک بانوان وزارت امور خارجه گزارشی از ۱۴ ماه فعالیت انجمن ارائه داد و بر اهمیت نقش بانوان دیپلمات در تقویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.
در ادامه «آرزو احمدوند» رئیس جدید این انجمن و همسر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، با اشاره به جایگاه الهامبخش حضرت فاطمه(س)، از تلاشهای رئیس پیشین قدردانی کرد و نقش زنان در فعالیتهای فرهنگی و خیرخواهانه را بسیار اثرگذار دانست.
این برنامه با اجرای بخشهای فرهنگی و آیینی و همچنین تقدیر از فعالیتهای اعضا ادامه یافت و در پایان «آرزو احمدوند» همسر سید عباس عراقچی به عنوان رئیس جدید انجمن دیپلماتیک بانوان وزارت امور خارجه معرفی شد.