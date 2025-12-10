معرفی رئیس جدید انجمن دیپلماتیک بانوان وزارت امور خارجه

در ادامه «آرزو احمدوند» رئیس جدید این انجمن و همسر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، با اشاره به جایگاه الهام‌بخش حضرت فاطمه(س)، از تلاش‌های رئیس پیشین قدردانی کرد و نقش زنان در فعالیت‌های فرهنگی و خیرخواهانه را بسیار اثرگذار دانست.

این برنامه با اجرای بخش‌های فرهنگی و آیینی و همچنین تقدیر از فعالیت‌های اعضا ادامه یافت و در پایان «آرزو احمدوند» همسر سید عباس عراقچی به عنوان رئیس جدید انجمن دیپلماتیک بانوان وزارت امور خارجه معرفی شد.