پیگیری اجرای طرح ساماندهی کارکنان و بازنگری در مصوبه اخیر مهریه مطالبه نمایندگان زن مجلس از قالیباف

به گزارش ایلنا، اعضای فراکسیون زنان مجلس به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن صبح امروز (چهارشنبه، ۱۹ آذرماه) با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کردند.

زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در آغاز این نشست با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، حضرت فاطمه زهرا را بهترین و کامل‌ترین الگوی زنان مسلمان جهان دانست و گفت: در طول تاریخ اسلام بانوانی مانند حضرت خدیجه در مدیریت اقتصادی، حضرت زهرا (س) در هدایت سیاسی و حضرت زینب (س) در رهبری فکری و اجتماعی جایگاه ممتاز داشتند و دارند و به فرموده امام خمینی (ره) بانوان در انقلاب اسلامی ما هم در نهضت اسلامی پیشتاز بودند و امروز هم بانوان ایرانی در مناصب مختلف حضور دارند و به تاکید رهبر معظم انقلاب زنان باید در مدیریت جامعه در کنار مردان مشارکت فعال داشته باشند.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس، یادآور شد: امروز با مسائل مهمتری از مهریه مواجه هستیم و آموزش و پرورش به ویژه برای دختران در سیاست‌گذاری رها شده و درخواست ما این است که با توجه به موارد مطرح‌شده و با تدبیر شما، این طرح از دستور کار خارج شود، چرا که این موضوع موجب تضییع حقوق بانوان خواهد شد.

سارا فلاحی، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، در ادامه این نشست با بیان اینکه برخی از رفتارهایی که به خارج از مجلس مصادره می‌شود، قوه عاقله مجلس را با چالش مواجه کرده است، گفت: در شرایط فعلی نباید پیام التهاب بیشتری به جامعه داد و بانوان احساس بی‌پناهی می‌کنند و بهتر بود در مورد موضوع مهریه کار کارشناسی انجام می شد و در واقع در تصویب در فرآیند قانون‌گذاری، خشونت علیه زنان را مشاهده کردیم.

وی خطاب به دکتر قالیباف، افزود: از شما انتظار داریم با درایت مسبوق به سابقه‌تان در این موضوع ورود کنید و تدبیر به خرج دهید؛ در حالی که تنها ۳ درصد از بانوان مهریه خود را اخذ می‌کنند متأسفانه فضایی در جامعه ایجاد شده که گویی بانوان طرفدار حبس آقایان هستند، در حالی‌که باید به حقوق هر دو طرف توجه شود و مورد نظر قرار گیرد.

بهشید برخوردار، عضو فراکسیون زنان نیز در ادامه این نشست خواستار بازنگری در اصلاح قانون مهریه شد تا حقوق طرفین به‌طور کامل حفظ شود.

الهام آزاد عضو فراکسیون زنان مجلس هم با بیان اینکه بسیاری از زنان پشت در دادگاه به مهریه خود نمی‌رسند و باید در قانون حمایت از خانواده به دنبال سازوکارهای دیگری باشیم، گفت: با یک قانون کارآمد می‌توانیم زنان را به حقشان برسانیم و دید عمیق و تخصصی باید به کل قوانین وجود داشته باشد البته قوانین خانواده نیز باید اصلاح شود و با یک نگاه تخصصی و کارشناسانه، اتفاقاتی خوب را در کشور رقم بزنیم.

شهین جهانگیری، عضو فراکسیون زنان، در ادامه با بیان اینکه هرگاه بنیان خانواده مستحکم شود، جامعه از بسیاری از گزندها در امان خواهد بود، گفت: افزایش چشمگیر نرخ طلاق و آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانواده یکی از مشکلات جدی است و بخش عمده زنان سرپرست خانوار زیر خط فقر هستند و کاهش شدید نرخ باروری و فرزندآوری، تبعیض در محل کار و نگرانی از مشکلات اقتصادی در آینده باعث شده که افراد تمایلی به فرزندآوری نداشته باشند.

سمیه رفیعی، عضو فراکسیون زنان مجلس، در ادامه این نشست، گفت ما بانوان مجلس به موضوعات حوزه زنان و مهریه به‌صورت صنفی و جنسیتی نگاه نمی‌کنیم و ضروری است پایه‌های محکم حمایتی از زنان ایجاد شود.

نماینده تهران افزود: گزارش آلودگی هوا تدوین شده و آماده است، اما راهکار گشایش آن باید در بودجه ۱۴۰۵ مدنظر قرار گیرد.

زهره سادات لاجوردی عضو فراکسیون زنان نیز با بیان اینکه در این شرایط حساس و کنونی، گرانی‌های کمرشکن آستانه تحمل مردم را پایین آورده است، گفت: نقش مجلس در این شرایط می‌تواند مهم و تأثیرگذار باشد و ما به‌عنوان نمایندگان مجلس باید آلام مردم را کاهش دهیم و در طرح‌ها و قوانین به رفع مشکلات مردم توجه کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس، افزود: اگر تهیه و تدوین طرح نظام مالی زوجین مدنظر قرار می‌گرفت و تدوین می‌شد، به هیچ وجه با مسائلی مانند مهریه مواجه نمی‌شدیم؛ باید جوانب مسائلی که با بنیان خانواده سر و کار دارد را در نظر گرفت.

مریم عبداللهی عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز بر ضرورت توجه به حقوق زنان تأکید کرد و گفت: منطق سنتی مهریه در نظام خانواده دیگر کارآمد نیست و نمی‌تواند قوام خانواده و امنیت زنان را تضمین کند.

وی افزود: اشتغال و استقلال زنان و وجود بیمه تأمین اجتماعی باعث افزایش توانمندی آنان می‌شود و زنان و دختران اکنون حقوق برابر می‌طلبند و باید نگاه ما به فلسفه حقوق آنان تغییر کند و اصلاح شود.

فاطمه مقصودی نایب رئیس فراکسیون زنان از هوشمندی، انقلابی‌گری و تلاش جهادی دکتر قالیباف قدردانی کرد و گفت: در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما زنان شجاع کم نیستند.

وی خواستار بازنگری در مصوبه اخیر مهریه شد و افزود: متاسفانه در جامعه نگاه خوبی نسبت به این مصوبه مجلس وجود ندارد و نیاز است در آن بازنگری شود.

عالیه زمانی کیاسری عضو فراکسیون زنان مجلس در ادامه نشست با تأکید بر اینکه بر اساس بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب عدالت در رفتار اجتماعی حق زنان است، گفت: رهبر انقلاب فرمودند حقوق اجتماعی زن همچون تساوی دستمزد با مردان در کار واحد، بیمه زنان شاغل یا سرپرست خانوار، مرخصی‌های ویژه زنان و ده‌ها مساله دیگر باید بدون تبعیض رعایت شود و محفوظ باشد و نیاز است ما نیز به این مسائل نگاه جدی داشته باشیم.

وی ادامه داد: وقتی ضمانت اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه رسید آیا در کاهش طلاق تاثیرگذار بود؛ نیاز است در مصوبه اخیر مهریه بازنگری و به حقوق زنان نیز توجه شود.

فاطمه محمدبیگی عضو فراکسیون زنان مجلس نیز در ادامه نشست با بیان اینکه مجلس یازدهم قوانین مهمی از جمله جهش تولید دانش‌بنیان، جوانی جمعیت و جهش تولید مسکن تصویب کرده است، گفت: رهبر معظم انقلاب در سال بعد از تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، سال را جهش تولید نامیدند و در مورد قانون جوانی جمعیت نیز آن را آینده‌نگرانه و دوراندیشانه دانستند.

وی افزود: قانون جهش تولید مسکن و سایر قوانین نیز مورد تقدیر رهبر انقلاب قرار گرفته‌اند، اما اکنون مجلس به تصویب قانون مهریه روی آورده است.

فاطمه جراره نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس در ادامه نشست گفت: قوانین مجلس باید تسریع‌کننده حل مشکلات جامعه باشند و مسائل گرانی و اقتصاد مهم‌ترین چالش‌های کشور هستند و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت این موضوعات شد.

زهرا سعیدی، عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان، گفت: لازم است موضوع زنان در مجلس با حساسیت ویژه پیگیری شود.

وی از همه زنان و مردانی که در کنار زنان فعالیت می‌کنند قدردانی و تاکید کرد که فضای مردسالاری و انحصارگرایانه در دولت و مجلس باید مدیریت شود و از مسئولان خواست حمایت لازم از زنان را فراهم کنند./