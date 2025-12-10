خبرگزاری کار ایران
محورهای مطالبات دانشجویی را پس از جمع بندی به رئیس‌جمهور می‌دهیم

وزیر علوم گفت: قرار شد که ما محورهای مطالبات دانشجویی را جمع بندی کنیم و تحلیل محتوایی هم روی آن صورت بگیرد و خدمت آقای رئیس جمهور انشالله تقدیم کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سیمایی صراف در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره روز دانشجو گفت: مراسم‌های خیلی پرشوری را داشتیم و مشارکت کنندگان دانشجویی‌مان خیلی زیاد بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه حدود ۱۰۰ نشست دانشجویی برگزار شد علاوه بر آن صد نشست، در ۳۲ نشست هم وزرا معاونان رئیس جمهور و استانداران شرکت کردند و مسائل دانشگاه‌ها را از زبان مستقیم خود دانشجویان شنیدند.

وزیر علوم گفت: قرار شد که ما محورهای مطالبات دانشجویی را جمع بندی کنیم و تحلیل محتوایی هم روی آن صورت بگیرد و خدمت آقای رئیس جمهور انشالله تقدیم کنیم.

 

 

 

