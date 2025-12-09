ایران: پیشگیری از نسلزدایی، وظیفهای خطیر در قبال بشریت است
نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: پیشگیری از نسلزدایی صرفاً یک آرمان مشترک نیست؛ بلکه تعهدی الزامآور، مندرج در حقوق بینالملل و وظیفهای خطیر در قبال بشریت است.
به گزارش ایلنا، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست عالیرتبه مجمع عمومی به مناسبت دهمین سالگرد «روز بینالمللی بزرگداشت و پاسداشت کرامت قربانیان جنایت نسلزدایی و پیشگیری از این جنایت» بر عالیترین سطح تعهد ایران نسبت به مبارزه با جنایت نسلزدایی و پیشگیری از آن تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ایران یکی از بانیان قطعنامه مجمع عمومی است که این روز را بنیان نهاد، گفت: ما به کرامت تمامی قربانیانی که رنج آنان جامعه بینالمللی را وامیدارد تا با یقین و صراحت اخلاقی اقدام کند، ادای احترام میکنیم. پیشگیری از نسلزدایی صرفاً یک آرمان مشترک نیست؛ بلکه تعهدی الزامآور، مندرج در حقوق بینالملل و وظیفهای خطیر در قبال بشریت است. بهراستی، این مسئولیت جمعی ماست که هرجا و هر زمان تهدید به نسلزدایی بروز یابد، از وقوع آن جلوگیری کرده و مرتکبان چنین جرمی را مجازات کنیم.
ایروانی افزود: تمامی دولتهای عضو، تعهد عامالشمول در پیشگیری از و مجازات بابت نسلزدایی و نیز خودداری از ارائه هرگونه کمک یا مساعدت به ارتکاب آن را بر عهده دارند. منع نسلزدایی، یک قاعده آمره حقوق بینالملل است؛ قاعدهای که هیچ دولتی مجاز به نادیدهگرفتن، تضعیف یا اعمال گزینشی آن نیست. عدالت باید بیامان پیگیری شود، زیرا مصونیت از مجازات تنها به تداوم جنایات بیشتر دامن میزند.
نماینده ایران در سازمان ملل، اظهار کرد: کارویژه حرفهای و اصولی «کمیسیون تحقیق بینالمللی مستقل در مورد سرزمین اشغالی فلسطین» را ارج مینهیم؛ کمیسیونی که به نتایجی عمیقاً نگرانکننده درباره اعمالی که از سوی رژیم صهیونیستی در غزه در حد و حدود جنایت نسلزدایی ارزیابی شده است، دست یافته است.
وی افزود: رژیم صهیونیستی مکرراً و آشکارا حقوق بینالملل را به چالش کشیده و حقوق بینالملل بشردوستانه و بشر را به شیوههایی نقض کرده است که سازوکارهای سازمان ملل آنها را بهطور گسترده مستند ساختهاند.
دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی خود، از آنچه علیه ملت فلسطین در غزه رخ داده است بهعنوان نسلزدایی نام برده است. عملیات نظامی رژیم صهیونیستی به کشتار و وارد ساختن آسیبهای جدیِ بیسابقه، تحمیل محاصره کامل و گرسنگی، تخریب نظاممندِ سامانههای بهداشت و آموزش، اعمال خشونت جنسی و شکنجه گسترده، هدف قرار دادن مستقیم زنان و کودکان، حملات وسیع علیه اماکن فرهنگی و مذهبی، و ایجاد مانع در مسیر کمکهای نجاتبخش بشردوستانه منجر شده است.
ایروانی گفت: چنین جنایاتی قابل توجیه، تقلیل یا پنهانسازی نیستند. باید در برابر نقش برخی رسانههای غربی ایستادگی کنیم؛ رسانههایی که با تحریف و بهکارگیری ادبیات غیرانسانی، به توجیه این اقدامات نسلزدایانه یاری رساندهاند. همانگونه که گزارش گزارشگر ویژه، خانم البانیزه، تصریح کرده است، بسیاری از دولتهای غربی در حالی که پشت دیپلماسی پنهان شدهاند، این کارزار نسلزدایانه را تسهیل، مشروعیتبخشی و در نهایت عادیسازی کردهاند و روایات استعمارگرایانه و تحریفات رژیم صهیونیستی از حقوق بینالملل را بازتولید نمودهاند.
نماینده ایران تصریح کرد: نسلزدایی را نمیتوان با سکوت زدود. صدای ما در راه عدالت، اثرگذار است. رنج قربانیان نسلزدایی باید اندوه ما را به ارادهای واحد و مصمم برای پایاندادن قطعی به این جنایت بدل سازد. سازمان ملل متحد باید نه صرفاً از طریق برگزاری چنین مراسم بزرگداشتی، بلکه با اراده اخلاقی راستینِ تمامی اعضای خود، رهبری این تلاش را بر عهده گیرد. جهان باید قاطعانه، جمعی و بیدرنگ، برای پایاندادن به این جنایت و پاسداشت کرامت قربانیان نسلزدایی اقدام کند.