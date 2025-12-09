دیدار سفیر جدید ایران در ارمنستان با وزیر امور خارجه

در این دیدار، شیرغلامی برنامه‌ها و اولویت‌های خود برای تقویت هر چه بیشتر روابط دوجانبه تهران–ایروان در چارچوب سیاست حسن همسایگی و ارتقای همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در ایروان، روابط ایران و ارمنستان را رابطه ای تاریخی و با علقه های بسیار نزدیک و قوی توصیف کرد و بر ضرورت تقویت بیش از پیش تعاملات و همکاری‌های ایران و ارمنستان در حوزه های فرهنگی، ژئوپلتیکی، اقتصادی و…. تأکید کرد.