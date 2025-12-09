خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار سفیر جدید ایران در ارمنستان با وزیر امور خارجه

دیدار سفیر جدید ایران در ارمنستان با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1725354
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، پیش از اعزام به محل مأموریت خود با وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، خلیل شیرغلامی، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، پیش از اعزام به محل مأموریت خود با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، شیرغلامی برنامه‌ها و اولویت‌های خود برای تقویت هر چه بیشتر روابط دوجانبه تهران–ایروان در چارچوب سیاست حسن همسایگی و ارتقای همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در ایروان، روابط ایران و ارمنستان را رابطه ای تاریخی و با علقه های بسیار نزدیک و قوی توصیف کرد و بر ضرورت تقویت بیش از پیش تعاملات و همکاری‌های ایران و ارمنستان در حوزه های فرهنگی، ژئوپلتیکی، اقتصادی و…. تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری