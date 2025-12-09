دیدار سفیر جدید ایران در ارمنستان با وزیر امور خارجه
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، خلیل شیرغلامی، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، پیش از اعزام به محل مأموریت خود با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، شیرغلامی برنامهها و اولویتهای خود برای تقویت هر چه بیشتر روابط دوجانبه تهران–ایروان در چارچوب سیاست حسن همسایگی و ارتقای همکاریها در حوزههای مختلف را تشریح کرد.
وزیر امور خارجه نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در ایروان، روابط ایران و ارمنستان را رابطه ای تاریخی و با علقه های بسیار نزدیک و قوی توصیف کرد و بر ضرورت تقویت بیش از پیش تعاملات و همکاریهای ایران و ارمنستان در حوزه های فرهنگی، ژئوپلتیکی، اقتصادی و…. تأکید کرد.