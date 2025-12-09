روابط ایران و برزیل ظرفیت گسترش قابل توجهی دارد

به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس در مورد دیدار با سفیر برزیل در تهران نوشت: امروز با سفیر برزیل ملاقات کردم. در این ملاقات در خصوص طیف گسترده‌ای از موضوعات، از جمله زمینه‌های همکاری میان ایران و برزیل در مسائل دوجانبه و بین‌المللی بحث و تبادل نظر شد.