غریبآبادی:
روابط ایران و برزیل ظرفیت گسترش قابل توجهی دارد
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه گفت: روابط ایران و برزیل ظرفیت گسترش قابل توجهی دارد که با پیگیری مسئولین ذیربط در دو کشور محقق خواهد شد.
به گزارش ایلنا، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس در مورد دیدار با سفیر برزیل در تهران نوشت: امروز با سفیر برزیل ملاقات کردم. در این ملاقات در خصوص طیف گستردهای از موضوعات، از جمله زمینههای همکاری میان ایران و برزیل در مسائل دوجانبه و بینالمللی بحث و تبادل نظر شد.
