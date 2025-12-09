خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدرتی در تذکر شفاهی:

افزایش نرخ ارز و قیمت سکه زندگی را سخت کرده است

افزایش نرخ ارز و قیمت سکه زندگی را سخت کرده است
کد خبر : 1725247
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس در تذکر شفاهی خود با انتقاد از نابسامانی بازار و رشد مداوم نرخ ارز و قیمت سکه گفت: مردم از دولت انتظار دارند علاوه بر نظارت، بازار را کنترل کند؛ زیرا شرایط معیشتی کارگران، بازنشستگان و کشاورزان بسیار سخت شده و افزایش قیمت بنزین در این وضعیت به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، عباس قدرتی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک روز زن به مادران و بانوان خطاب به رئیس جمهوز گفت: مردم از شما انتظار بیشتری دارند؛ مردم انتظار دارند دولت نه تنها ناظر بلکه باید بازار را کنترل کند. مردم دیگر شعار نمی‌خواهند، مردم از ما پاسخ می‌خواهند، مردم از ما عمل می‌خواهند.

وی افزود:  کارگران، بازنشستگان، کارکنان و کشاورزان حال خوبی ندارند و فشار معیشتی به بالاترین حد رسیده است. نرخ ارز تا کی باید افزایش پیدا کند؟ سکه تا کجا قرار است گران شود؟ آیا از قیمت کالاهای اساسی خبر دارید؟ تو را خدا به داد مردم برسید؛ وضعیت اقتصادی جامعه نیازمند اقدام فوری است.

قدرتی ادامه داد: انصافاً در شرایط فعلی، افزایش قیمت بنزین به هیچ وجه به صلاح مردم و کشور نبود. انتظار داریم دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به آسیب‌های جدی معیشتی مردم توجه کند و پیش از هر اقدام، آثار اجتماعی آن را بررسی نماید.

وی در پایان تاکید کرد: معوقات بازنشستگان و فرهنگیان سال ۱۴۰۱ باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. این قشر شریف سال‌ها خدمت صادقانه کرده‌اند و امروز چشم‌انتظار اجرای وعده‌های دولت هستند. رسیدگی به مطالبات این گروه‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا اعتماد عمومی نسبت به مدیریت اقتصادی کشور حفظ شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری