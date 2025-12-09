قدرتی در تذکر شفاهی:
افزایش نرخ ارز و قیمت سکه زندگی را سخت کرده است
نماینده مردم شیروان در مجلس در تذکر شفاهی خود با انتقاد از نابسامانی بازار و رشد مداوم نرخ ارز و قیمت سکه گفت: مردم از دولت انتظار دارند علاوه بر نظارت، بازار را کنترل کند؛ زیرا شرایط معیشتی کارگران، بازنشستگان و کشاورزان بسیار سخت شده و افزایش قیمت بنزین در این وضعیت به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، عباس قدرتی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک روز زن به مادران و بانوان خطاب به رئیس جمهوز گفت: مردم از شما انتظار بیشتری دارند؛ مردم انتظار دارند دولت نه تنها ناظر بلکه باید بازار را کنترل کند. مردم دیگر شعار نمیخواهند، مردم از ما پاسخ میخواهند، مردم از ما عمل میخواهند.
وی افزود: کارگران، بازنشستگان، کارکنان و کشاورزان حال خوبی ندارند و فشار معیشتی به بالاترین حد رسیده است. نرخ ارز تا کی باید افزایش پیدا کند؟ سکه تا کجا قرار است گران شود؟ آیا از قیمت کالاهای اساسی خبر دارید؟ تو را خدا به داد مردم برسید؛ وضعیت اقتصادی جامعه نیازمند اقدام فوری است.
قدرتی ادامه داد: انصافاً در شرایط فعلی، افزایش قیمت بنزین به هیچ وجه به صلاح مردم و کشور نبود. انتظار داریم دولت در تصمیمگیریهای اقتصادی به آسیبهای جدی معیشتی مردم توجه کند و پیش از هر اقدام، آثار اجتماعی آن را بررسی نماید.
وی در پایان تاکید کرد: معوقات بازنشستگان و فرهنگیان سال ۱۴۰۱ باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. این قشر شریف سالها خدمت صادقانه کردهاند و امروز چشمانتظار اجرای وعدههای دولت هستند. رسیدگی به مطالبات این گروهها باید در اولویت قرار گیرد تا اعتماد عمومی نسبت به مدیریت اقتصادی کشور حفظ شود.