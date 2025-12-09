خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محمدی در تذکر شفاهی:

تورم و ضعف سیاست‌های اقتصادی سفره مردم را کوچک کرده است

تورم و ضعف سیاست‌های اقتصادی سفره مردم را کوچک کرده است
کد خبر : 1725241
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم فسا در مجلس با انتقاد از کسری بودجه، رشد بی‌رویه نقدینگی و وابستگی اقتصاد به دلار گفت: بی‌ثباتی نرخ ارز و تورم بالای ۴۰ درصد طی سال‌های اخیر موجب کوچک شدن سفره مردم شده و اجرای دقیق کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین از مطالبه‌های جدی نمایندگان است.

به گزارش ایلنا، حسنعلی محمدی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: کسری بودجه، رشد نقدینگی، ضعف سیاست‌های پولی و بانکی و بی‌ثباتی نرخ ارز همه موجب شده اقتصاد کشور همچنان وابسته به درآمدهای نفتی و در نتیجه ضربه‌پذیر باشد. تورم در سال‌های اخیر به بالای ۳۰ و حتی ۴۰ درصد رسیده و همین موضوع باعث کوچک شدن سفره مردم شده است.

وی افزود: اجرای دقیق و به‌موقع کالابرگ الکترونیکی مخصوصاً برای دهک‌های مورد حمایت، از مطالبه‌های جدی ماست. باید این طرح سریع‌تر عملیاتی شود تا اقشار آسیب‌پذیر بتوانند از حمایت معیشتی واقعی برخوردار شوند.

محمدی ادامه داد: در خصوص کمبود نهاده‌ها، فراموش نمی‌کنیم کسانی که از دولت و به برکت نظام جمهوری اسلامی به درآمدهای سرشار دست پیدا کردند و نهاده‌ها را گروگان گرفتند، در برابر مردم و دامداران مسئول‌اند. این روز را به یاد خواهیم سپرد و انتظار داریم دولت هرچه سریع‌تر در تخصیص ارز و پرداخت بدهی اقدام کند تا نهاده‌ها در اختیار دامداران و مرغداران قرار گیرد و شاهد تلفات جدی در این بخش نباشیم.

نماینده مردم فسا در ادامه با اشاره به مشکلات زیرساختی گفت: اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، طرح مسکن جوانی جمعیت و تکمیل محورهای مواصلاتی شهرستان فسا نباید بیش از این به تأخیر بیفتد. جاده‌های شهرستان بارها قربانی گرفته‌اند و انتظار مردم این است که وزارت راه و دستگاه‌های اجرایی با فوریت نسبت به تکمیل و ایمن‌سازی آن‌ها اقدام کنند تا از تکرار حوادث ناگوار جلوگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای طرح حمایت از ایثارگران و جانبازان، اجرای دقیق رتبه‌بندی فرهنگیان و بازنشستگان سال ۱۴۰۱ و همچنین اجرای درست قانون "هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق بازنشستگان" از مطالبات جدی ماست. نیروهای شرکت‌ها و کارکنان زحمتکش نیز چشم‌انتظار اقدام عملی دولت در رفع مشکلات معیشتی هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری