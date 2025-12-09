به گزارش ایلنا، حسنعلی محمدی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: کسری بودجه، رشد نقدینگی، ضعف سیاست‌های پولی و بانکی و بی‌ثباتی نرخ ارز همه موجب شده اقتصاد کشور همچنان وابسته به درآمدهای نفتی و در نتیجه ضربه‌پذیر باشد. تورم در سال‌های اخیر به بالای ۳۰ و حتی ۴۰ درصد رسیده و همین موضوع باعث کوچک شدن سفره مردم شده است.

وی افزود: اجرای دقیق و به‌موقع کالابرگ الکترونیکی مخصوصاً برای دهک‌های مورد حمایت، از مطالبه‌های جدی ماست. باید این طرح سریع‌تر عملیاتی شود تا اقشار آسیب‌پذیر بتوانند از حمایت معیشتی واقعی برخوردار شوند.

محمدی ادامه داد: در خصوص کمبود نهاده‌ها، فراموش نمی‌کنیم کسانی که از دولت و به برکت نظام جمهوری اسلامی به درآمدهای سرشار دست پیدا کردند و نهاده‌ها را گروگان گرفتند، در برابر مردم و دامداران مسئول‌اند. این روز را به یاد خواهیم سپرد و انتظار داریم دولت هرچه سریع‌تر در تخصیص ارز و پرداخت بدهی اقدام کند تا نهاده‌ها در اختیار دامداران و مرغداران قرار گیرد و شاهد تلفات جدی در این بخش نباشیم.

نماینده مردم فسا در ادامه با اشاره به مشکلات زیرساختی گفت: اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، طرح مسکن جوانی جمعیت و تکمیل محورهای مواصلاتی شهرستان فسا نباید بیش از این به تأخیر بیفتد. جاده‌های شهرستان بارها قربانی گرفته‌اند و انتظار مردم این است که وزارت راه و دستگاه‌های اجرایی با فوریت نسبت به تکمیل و ایمن‌سازی آن‌ها اقدام کنند تا از تکرار حوادث ناگوار جلوگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای طرح حمایت از ایثارگران و جانبازان، اجرای دقیق رتبه‌بندی فرهنگیان و بازنشستگان سال ۱۴۰۱ و همچنین اجرای درست قانون "هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق بازنشستگان" از مطالبات جدی ماست. نیروهای شرکت‌ها و کارکنان زحمتکش نیز چشم‌انتظار اقدام عملی دولت در رفع مشکلات معیشتی هستند.

