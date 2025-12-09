جزئیات بیانیه پایانی سومین نشست مشترک ایران، عربستان و چین

به گزارش ایلنا، بیانیه مطبوعاتی سومین نشست مشترک جمهوری اسلامی ایران، پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری خلق چین به این شرح است:

سومین نشست کمیته سه جانبه جمهوری اسلامی ایران، پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری خلق چین برای پیگیری توافقنامه پکن در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در تهران، به ریاست آقای مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و با حضور هیات پادشاهی عربستان سعودی به ریاست آقای ولید الخریجی، قائم مقام وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی و هیات چینی به ریاست آقای میائو دیو، معاون وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین برگزار شد.

طرف‌های ایرانی و سعودی بر تعهدشان در اجرای تمام مفاد توافقنامه پکن و تلاش مستمر برای تحکیم روابط همسایگی بین دو کشور از مسیر پایبندی به منشور سازمان ملل متحد، منشور سازمان همکاری اسلامی و قوانین بین‌المللی از جمله احترام به حاکمیت، تمامیت سرزمینی، استقلال و امنیت طرفین تاکید کردند. جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی همچنین از استمرار نقش مثبت جمهوری خلق چین و اهمیت حمایت و پیگیری آن کشور در اجرای توافقنامۀ پکن استقبال کردند.

جمهوری خلق چین بر آمادگی خود برای استمرار حمایت و تشویق گام‌های برداشته شده توسط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی برای توسعه روابط‌شان در زمینه‌های مختلف تاکید کرد.

هر سه کشور از پیشرفت مستمر در روابط ایرانی- سعودی و فرصت‌های موجود برای ارتباط مستقیم میان دو کشور در تمام سطوح و بخش‌ها استقبال نمودند و این تماس‌ها و دیدارهای متقابل بین مقامات عالی دو کشور، به ویژه با توجه به تنش‌های موجود و فزاینده در منطقه که امنیت آن و جهان را تهدید می‌کند، حائز اهمیت دانستند.

سه طرف همچنین از پیشرفت خدمات کنسولی بین دو کشور که زمینه‌ساز اعزام آسان و امن بیش از ۸۵ هزار زائر ایرانی به حج و بیش از ۲۱۰ هزار ایرانی به عمره در سال ۲۰۲۵ شد، استقبال کردند.

سه طرف از پیشرفت گفتگوها میان مراکز و افراد ایرانی و سعودی در زمینه‌های تحقیقاتی، آموزشی، رسانه‌ای، فرهنگی و مطالعاتی استقبال و از تبادل هیات و مشارکت طرفین در رویدادهای مرتبط با زمینه‌های فوق‌الذکر ابراز رضایت کردند.

سه کشور مشتاقانه به دنبال توسعه همکاری میان یکدیگر در زمینه‌های گوناگون از جمله در حوزه‌های متنوع اقتصادی و سیاسی هستند. سه طرف همچنین بر اهمیت گفتگو و همکاری میان کشورهای منطقه با هدف ارتقای امنیت، ثبات، صلح و پیشرفت اقتصادی تاکید کردند.

سه کشور خواستار توقف فوری تجاوزهای اسرائیل به فلسطین، لبنان و سوریه شدند و اقدام به تجاوز و نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز از مواضع آشکار پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری خلق چین در زمان تجاوز فوق‌الذکر قدردانی کرد.

سه کشور بر حمایت‌شان از راه حل سیاسی فراگیر در یمن بر اساس اصول شناخته شده بین‌المللی و تحت نظارت سازمان ملل متحد تاکید کردند.

