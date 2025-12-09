تسلیت حاجیمیرزایی به ظریف
رئیس دفتر رئیسجمهور در پیامی در گذشت خواهر همسر ظریف را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در پیامی درگذشت خواهر همسر محمدجواد ظریف را به وی و خانواده محترم آن مرحومه تسلیت گفت و از خدای متعال برای بازماندگان معزز، صبر و تسلی خاطر مسئلت کرد.
متن پیام رئیس دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای دکتر ظریف
درگذشت خواهر همسر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم آن مرحومه تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند یکتا برای آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت الهی و برای شما و همه بازماندگان معزز، صبر و تسلی خاطر طلب میکنم.
محسن حاجی میرزایی
رئیس دفتر رئیس جمهور