به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در پیامی درگذشت خواهر همسر محمدجواد ظریف را به وی و خانواده محترم آن مرحومه تسلیت گفت و از خدای متعال برای بازماندگان معزز، صبر و تسلی خاطر مسئلت کرد.

متن پیام رئیس دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر ظریف

درگذشت خواهر همسر گرامی‌تان را به جناب‌عالی و خانواده محترم آن مرحومه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند یکتا برای آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت الهی و برای شما و همه بازماندگان معزز، صبر و تسلی خاطر طلب می‌کنم.

محسن حاجی میرزایی

رئیس دفتر رئیس جمهور

انتهای پیام/