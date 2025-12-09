در صحن علنی؛
گزارش کمیسیون شوراها و کشاورزی درخصوص علل آتشسوزی جنگل الیت قرائت شد
در جلسه امروز گزارش کمیسیونهای امور داخلی کشور و شوراها و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی جنگلهای هیرکانی منطقه الیت مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، محمد جلالی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی جنگلهای هیرکانی منطقه الیت را قرائت کرد.
در ابتدای این گزارش آمده است:
آتشسوزیهای سالیانه در جنگلهای ایران» یکی از عوامل تهدید زیست محیطی کشور و رویشگاههای طبیعی کشور محسوب میگردد که در صورت عدم مدیریت جامع حریقهای پراکنده ، این پدیده ممکن است به بحران تبدیل و بخشهایی از جنگلها را نابود نماید لذا با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی حادثه آتشسوزی جنگلهای هیرکانی در منطقه الیت ، این کمیسیون بنا به دستور دستور ریاست محترم مجلس، ضمن بازدید از جنگلهای الیت در تاریخهای ۳/ ۰۹/ ۱۴۰۴ و ۸/ ۰۹/ ۱۴۰۴ که به وسعت ۲۰۰ هکتار بصورت لکهای درگیر آتشسوزی با این توضیح که مساحت محدودههایی که پوشش گیاهی آن سوخته و تخریب گردیده است حدود ۱۰ هکتار برآورد میشود بررسی و گزارش را تقدیم مینماید:
کمیسیون کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست با تشکیل جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و حضور مدیران دستگاههای مسئول از جمله استاندار مازندران، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران، رئیس سازمان منابع طبیعی، معاونین سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور خارجه، فراجا، هلال احمر و بررسی نهایی توسط کمیته منابع طبیعی ، امور اراضی و خاک کمیسیون ، در تاریخ ۰۵/ ۰۹/ ۱۴۰۴ و ۱۶/ ۰۹/ ۱۴۰۴ اقدام نمود.
با عنایت به جلسات متعدد با کارشناسان و دستگاههای اجرایی و نیز مطالعه تطبیقی تجارب موفق کشورهای پیشرو در این زمینه، گویای وضعیت هشدار و لزوم عزمی ملی برای نجات سرمایههای طبیعی کشور را که این بحران را بدلایل و عواملی مانند قرار گرفتن کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک و همچنین خشکسالیهای اخیر، تغییر اقلیم و دیده نشدن مؤلفههای اقتصادی موثر برای مشارکت جوامع محلی را مضاعف نموده و رو به گسترش می باشد را نیز می طلبد.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی جنگلهای هیرکانی منطقه الیت
همچنین در نشست امروز مرتضی محمودی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی جنگلهای هیرکانی منطقه الیت را قرائت کرد.
در ابتدای این گزارش آمده است:
جنگلهای هیرکانی به عنوان یکی از کهنترین اکوسیستم های جهان، نقشی حیاتی در حفظ تنوع زیستی و تعادل اقلیمی منطقه ایفا میکنند. این جنگل ها با ارائه خدمات زیست محیطی ارزشمند از مهمترین سرمایههای طبیعی ایران به شمار میروند. وسعت جنگلهای هیرکانی کشور حدود دو میلیون هکتار است که یک میلیون و شصت و دو هکتار آن در استان مازندران واقع شده است.
آتشسوزی یکی از عوامل اصلی تخریب جنگلها و مراتع در سطح جهان و ایران بوده که پیامدها و خسارات جدی نظیر تهدید تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی را به همراه دارد. گرمای هوا، کاهش بارندگی، خشکسالیهای متناوب، عدم رطوبت کف جنگل و خشکی بی سابقه خاک جنگل، قرار داشتن در مسیر باد، شرایط برای آتشسوزی در جنگلها را مهیاتر از گذشته نموده است در این میان نقش عوامل انسانی به صورت عمدی و یا غیر عمدی و فراموشی فرهنگ بومی حفاظت از جنگل نیز نباید نادیده گرفته شود.
جنگلهای هیرکانی جدای از آتشسوزی با بحرانهایی نظیر فرسایش خاک، آلودگی رودخانهها، کاهش تنوع زیستی، خشکیدگی درختان بر اثر تغییر اقلیم، تعرض به حریم جنگل، شکار غیرقانونی، قطع درختان و توسعه مسیرها و ساخت ویلاهای جنگلی نیز مواجهاند.