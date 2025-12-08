خبرگزاری کار ایران
مراسم بزرگداشت همسر و فرزندان معاون رئیس‌جمهور برگزار شد+ تصاویر

مراسم ختم همسر و فرزندان معاون رئیس‌جمهور در مسجد نور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم ختم همسر و فرزندان اسماعیل سقاب اصفهانی که در حادثه تصادف رانندگی جان باختند در مسجد نور واقع در میدان فاطمی آغاز شد.

در این مراسم محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، حسین دهقان، عزت الله ضرغامی، داوود منظور، تقی‌پور نماینده مجلس، الیاس حضرتی و مصطفی سالاری رییس سازمان تامین اجتماعی امیر حسین قاضی زاده هاشمی، اسحاق جهانگیری عبدالناصر همتی، طیب نیا،  محمد مخبر، احمد میدری، غلامحسین محسن منصوری معاون اجرایی دولت سیزدهم، سردار حسین اشتری، سردار نجات، بهادری جهرمی، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمع دیگری از مقامات کشوری حضور دارند.

خبر در حال تکمیل می باشد...
