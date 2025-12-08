فضائلی: مشکلات اساسی اهواز ربطی به دشمن و تحریم ندارد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری انقلاب گفت: حلنشدن برخی مشکلات اساسی اهواز ربطی به دشمن و تحریم ندارد.
به گزارش ایلنا، مهدی فضائلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دیروز و پس از سالها، برای سخنرانی و پرسش و پاسخ دانشجویی بهمناسبت ۱۶ آذر به اهواز سفر کردم؛ علاوهبر تجدید خاطرات شیرین دوران دانشجویی و دفاع مقدس، آنچه بهشدت آزاردهنده بود حلنشدن برخی مشکلات اساسی این شهر از جمله آب شرب و فاضلاب بود؛ مشکلاتی که ربطی به دشمن و تحریم ندارد!»