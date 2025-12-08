خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فضائلی: مشکلات اساسی اهواز ربطی به دشمن و تحریم ندارد

فضائلی: مشکلات اساسی اهواز ربطی به دشمن و تحریم ندارد
کد خبر : 1724611
لینک کوتاه کپی شد.

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری انقلاب گفت: حل‌نشدن برخی مشکلات اساسی اهواز ربطی به دشمن و تحریم ندارد.

به گزارش ایلنا، مهدی فضائلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دیروز و پس از سال‌ها، برای سخنرانی و پرسش و پاسخ دانشجویی به‌مناسبت ۱۶ آذر به ‎اهواز سفر کردم؛ علاوه‌بر تجدید خاطرات شیرین دوران دانشجویی و دفاع مقدس، آنچه به‌شدت آزاردهنده بود حل‌نشدن برخی مشکلات اساسی این شهر از جمله آب شرب و فاضلاب بود؛ مشکلاتی که ربطی به دشمن و تحریم ندارد!»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده