هیچ مانع حقوقی برای اجرای طرح گردشگری آشوراده در استان گلستان وجود ندارد

به گزارش ایلنا، حیدر آسیابی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد اراضی جزیره آشوراده در اختیار بنیاد مسکن و ۳۰ درصد در اختیار مردم است، افزود: هیچ اختلاف حقوقی میان مردم و بنیاد مسکن درباره اجرای این طرح وجود ندارد و در صورت انتخاب سرمایه‌گذار برای اجرای طرح گردشگری، دادگستری تضمین می‌کند که هیچ مشکل حقوقی برای اجرای طرح ایجاد نشود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اگر در حوزه اجرا نیز مشکلی وجود داشته باشد، دادگستری آماده همکاری و همراهی کامل است تا طرح گردشگری آشوراده هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود.

وی با اشاره به تلاش‌های دادگستری استان برای رفع مشکلات حقوقی برای اجرای طرح گردشگری اشوراده گفت: ۲ سال پیش زمانی که مسئولان اجرایی در صدد اجرای طرح گردشگری در جزیره اشوراده بودند، متوجه اشتباه اداره کل منابع طبیعی در زمینه اراضی روستای آشوراده شدند که سبب شده بود زمین‌های روستا نیز که در اختیار مردم روستا و بنیاد مسکن بود، به نام منابع طیعی سند زده شود.

آسیابی ادامه داد: بنیاد مسکن و اهالی این روستا با مراجعه به دادگستری استان درخواست ورود دستگاه قضایی برای رفع مشکل شدند که نتیجه آن، ارائه دادخواست و طرح موضوع در دادگاه بود.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: تنها دو هفته از زمان تشکیل پرونده گذشته بود که رئیس قوه قضاییه در سفر دوم خود به استان، دستور تسریع در رسیدگی را صادر کردند.

وی تأکید کرد: با انجام تشریفات قانونی، پرونده در مدت کوتاهی رسیدگی شد و با رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی و تأیید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر، آگهی تشخیص و سند منابع طبیعی نسبت به ۱۹ هکتار از اراضی مربوط به روستای آشوراده باطل شد و اراضی مردم و بنیاد مسکن به نام مالکان بازگشت و روستا دوباره احیا شد و عملا مانع حقوقی موجود بر سر راه اجرای این طرح، برطرف شد.