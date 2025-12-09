خبرگزاری کار ایران
بروجردی در گفت‌وگو با ایلنا:

بیانیه‌نویسان شورای همکاری خلیج فارس در سیاست خود تجدیدنظر کنند/ ایران هرگز تابع ایالات متحده نخواهد شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه ادعاهای مطرح‌شده در بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه هیچ ارزش حقوقی و سیاسی ندارد، گفت: امارات مسیری را دنبال می‌کند که به سود خودش هم نخواهد بود و ایران تغییرناپذیری تمامیت ارضی خود را بارها اعلام کرده است. بیانیه‌نویسان شورای همکاری خلیج فارس در سیاست خود تجدیدنظر کنند.

علاالدین بروجردی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص  بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی، گفت: این مسئله بارها تکرار شده است. بیانیه اخیر درباره جزایر ایرانی، یک مطلب تکراری‌ و فاقد ارزش‌های حقوقی و سیاسی است و موضوع تازه‌ای نیست. این مسئله بارها با عبارات مشابه مطرح شده و از دیدگاه ما فاقد ارزش حقوقی و حتی سیاسی است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: این بیانیه چیز جدیدی نیست، اماراتی‌ها مسیری را انتخاب کرده‌اند که به نظر من برای خودشان هم مفید نخواهد بود. این جزایر بخشی جدایی‌ناپذیر از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران‌ است  و هرگز دستخوش تغییر نخواهند شد.

وی تاکید کرد: چنین موضع‌گیری‌هایی فقط باعث ایجاد کدورت میان دو طرف می‌شود؛ امری که نه به سود آنهاست و نه به نفع ما. از این رو، توصیه دوستانه ما به امارات و دیگر بیانیه‌نویسان این است که در سیاست خود در این زمینه تجدیدنظر کنند.

بروجردی درباره مطرح شدن «سند امنیت ملی  آمریکا در منطقه» بیان کرد: این سند با عنوان «سند راهبردی امنیت ملی آمریکا» هر سال منتشر می‌شود و نکته جدیدی در آن وجود ندارد. در این گزارش، بیش از همه به چین پرداخته‌اند، همچنین درباره روسیه و جمهوری اسلامی ایران نیز مواضعی مطرح شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: آمریکایی‌ها همواره در پی آن‌ هستند که همه کشورهای جهان تابع آنها باشند و خود را «کدخدای دهکده جهانی» تصور می‌کنند که تصوری واهی و غلط است.

وی تاکید کرد: جهان با سرعت به‌سوی چندقطبی‌شدن پیش می‌رود و آمریکا در آینده هم قدرت بلامنازع و واحد نخواهد بود. تلاش آمریکا برای تابع‌کردن دیگران اشتباه است؛ کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران هرگز تابع ایالات متحده نخواهند شد.

 

