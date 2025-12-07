خبرگزاری کار ایران
زیر پرچم ایران می‌توان حرف‌ها را زد و مهربان بود

کد خبر : 1724319
معاون اجرایی رئیس‌ جمهور با توجه به نشست خود با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، گفت: زیر پرچم ایران می‌توان با هم متحد و متفق، حرف‌ها را زد و مهربان بود.

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه، پس از نشست با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، اظهار داشت: پس از سال‌ها، روز دانشجو در دانشگاه مشهد بودیم که از لحاظ علمی سطح بالایی دارد. اینجا از قدیم‌، مهد علم، فرهنگ و سیاست بوده است.

قائم‌پناه با توجه به نشست خود با دانشجویان، ادامه داد: همه از جناح‌های مختلف علمی، بسیج و انجمن اسلامی، نظرات خود را در این نشست بیان کردند. زیر پرچم ایران می‌توان با هم متحد و متفق، حرف‌ها را زد و مهربان بود. می‌شود کنار هم نشست، حرف زد و گفت‌و‌گو کرد. این تمرین می‌تواند ادامه یابد.

معاون اجرایی رئیس‌ جمهور تصریح کرد: ما در تبریز، دانشجو بودیم. مقام معظم رهبری، آن‌موقع رئیس‌ جمهور هم نبودند، اما ساعت‌ها با دانشجویان کمونیست گفت‌و‌گو کردند، به این علت که منطق وجود داشت. وقتی منطق باشد، همه چیز حل می‌شود. منطق اسلام و ایرانی، قوی است. از امام رئوف، مهربانی، رأفت، تحمل و تاب‌آوری همدیگر را یاد بگیریم و تلاش کنیم که ایران را بسازیم

