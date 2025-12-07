خبرگزاری کار ایران
در صحن مجلس مطرح شد:

میرمحمدی: قیمت برخی داروهای عمومی طی یک هفته دو برابر شده است/ قالیباف: موضوع افزایش قیمت دارو را حتماً پیگیری می‌کنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده میبد درباره افزایش ناگهانی قیمت دارو، گفت: این موضوع به طور جدی پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا،سید جلیل میرمحمدی میبدی در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذرماه) با بیان تذکری نسبت به نوسانات قیمت دارو گفت: در هفته گذشته قیمت داروهای عمومی مردم در برخی اقلام تا دو برابر افزایش یافته است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان غذا و دارو در اعلام قیمت‌های جدید افزود: امروز در برج نهم نه نرخ ارز تغییر کرده و نه ریال؛ پس چه اتفاقی افتاده که سازمان غذا و دارو طی در لیست جدید، قیمت‌ها را به داروخانه‌ها ابلاغ کرده است؟ داروی پیروکسیکام یک داروی عمومی است و بخش اعظم آنتی‌بیوتیک‌ها و حتی مواد اولیه آن نیز در داخل تولید می‌شود. در این شرایط قیمت یک قلم دارویی را چند درصد افزایش و چند برابر شده است.

وی با اشاره به نمونه‌ای از گرانی دارو اظهار داشت: دارویی که قیمت درج‌شده روی آن ۴۵ هزار تومان است، اکنون ۱۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود و نظارتی در این خصوص دیده نمی‌شود. چه اتفاقی رخ داده است؟ آیا تحریم جدیدی اتفاق افتاده یا داروخانه‌ها دچار مشکل شده‌اند؟.

وی خطاب به رئیس مجلس تأکید کرد: از شما خواهش می‌کنم به این موضوع ورود کنید و از وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو مطالبه جدی انجام شود؛ چرا که سلامت مردم در میان است و اقشار مستضعف بیشترین فشار را تحمل می‌کنند.

در ادامه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: حتماً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد

 

